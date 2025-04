Colpaccio Osimhen: regalo da 30 milioni per la Juventus

Colpaccio Osimhen. Il campione nigeriano, ora al Galatasaray ma sempre di proprietà del Napoli, rappresenta uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo.

La coda decisiva della stagione regalerà le sentenze più attese. Dall’agosto scorso fino ad oggi, però, sono già diverse le società che possono obiettivamente affermare di aver fallito la stagione.

Pe queste società l’annata 2025-26 è già iniziata ed anche se la sessione estiva inizierà ufficialmente il prossimo 1°luglio, le grandi manovre sono partite. In verità per Inter e Juventus, le due società che rappresenteranno l’Italia al Mondiale per Club FIFA nel prossimo giugno, vi sarà una finestra di mercato dal 1° al 10 giugno. Fin da quei giorni si potranno comprendere le intenzioni soprattutto di una Juventus uscita con le ossa rotta da una stagione che l’avrebbe dovuta vedere protagonista su tutti i fronti. Il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, indipendentemente da chi sarà il tecnico che guiderà la Juventus nella prossima stagione, ha fissato i grandi obiettivi.

Colpaccio Osimhen. La Juventus riporta Rasmus Hojlund in Serie A

Victor Osimhen è il sogno proibito di Cristiano Giuntoli. Il numero uno del mercato bianconero lo vorrebbe alla Juventus dopo averlo avuto al Napoli fino alla vittoria dello scudetto.

Un sogno proibito che rischia seriamente di rimanere tale. Dall’Inghilterra si fanno infatti sempre più insistenti le voci che vedrebbero il Manchester United sempre più interessato a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, ora in al Galatasaray ma di proprietà del Napoli, la prossima estate cambierà definitivamente casacca. Il club di Aurelio De Laurentiis pretende di incassare l’intera clausola rescissoria del giocatore pari a 75 milioni di euro. I Red Devils, preso atto delle reali richieste del club partenopeo, stanno prendendo le necessarie contromisure economiche.

Dalla cessione di alcuni giocatori il club inglese spera di raccogliere i denari necessari per chiudere l’operazione–Osimhen. Giocatori attualmente in prestito quali Marcus Rashford, Antony e Jadon Sancho potrebbero essere utili alla causa mentre è dalla cessione di Rasmus Hojlund che potrebbe arrivare l’incasso più rilevante. L’attaccante danese, classe 2003, ex Atalanta, è valutato 30 milioni di euro, meno della metà della somma investita dal Manchester United per portarlo via da Bergamo. Con Victor Osimhen al Manchester United ecco che Rasmus Hojlund potrebbe rappresentare un’alternativa, ed una valida opportunità, per la Juventus. Forse.