Conte alla Juventus, colpo di coda: svelate le cifre per l’accordo

Conte tra Napoli e Juventus: l’annuncio rimescola le carte in tavola aprendo nuovi orizzonti. Ecco cosa sta succedendo

L’anno prossimo Antonio Conte siederà ancora sulla panchina del Napoli? Questo è uno dei dilemmi amletici del finale di stagione degli Azzurri, impegnati nell’infuocato testa a testa Scudetto contro l’Inter ma con ancora dei dubbi circa la permanenza alle pendici del Vesuvio del tecnico pugliese.

Benché legato al club partenopeo da un contratto in scadenza tra due anni, Conte ha sì lasciato una porta apertissima a continuare il sodalizio iniziato la scorsa estate, non senza però lanciare stoccate importanti all’ambiente. Che sia il preludio ad un addio a fine stagione o modi per animare anche sotto il profilo psicologico Lukaku e compagni, è presto per dirlo. Sta di fatto che voci di corridoio sempre più insistenti continuano ad accostare in modo importante Antonio Conte alla panchina della Juventus.

Dopo la fallimentare parentesi Thiago Motta, nelle idee di Elkann ci sarebbe la volontà di far seguire all’interludio griffato Tudor proprio un nuovo ciclo proprio con Antonio Conte al comando. Da capire, però, se l’eventuale piazzamento in zona Champions di Vlahovic e compagni possa sovvertire quella che sembra configurarsi come una generale linea di tendenza.

Conte tra Juventus e Napoli: la presa di posizione non è tardata ad arrivare

Le prossime settimane – in un senso o nell’altro – rappresenteranno un autentico spartiacque. Ad ogni modo, allo stato attuale della situazione, le chances di una permanenza di Conte al Napoli sembrano essere maggiori rispetto a quelle relative ad un suo addio. I colpi di scena, però, sono dietro l’angolo e mai come in questo tipo di situazioni sbilanciarsi con largo anticipo sembra anacronistico.

Intervenuto nella diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano si è soffermato proprio su questo argomento esprimendo il suo parere in merito alle reali possibilità che Conte sia l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione. Ipotesi che, secondo quanto riferito dallo stesso Momblano, avrebbe il 61,1 % di possibilità di concretizzarsi. Molto più staccata, invece, lo scenario di un Conte back alla Juventus che, stando al giornalista, si ritaglierebbe soltanto il 19% delle chances possibili.

Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che Tudor è intenzionato a giocarsi fino in fondo tutte le sue possibilità non sentendosi affatto un traghettatore. Come sempre accade in questo genere di situazioni, sarà la proprietà a far sentire la sua voce in un momento particolarmente delicato della storia bianconera. Sbagliare ancora una volta la scelta dell’allenatore potrebbe rivelarsi fatale. I margini di errore si sono ormai assottigliati in modo inevitabile.