Conte ribalta Roma e Juve: il nero su bianco è clamoroso

Calciomercato Roma, proseguono senza soluzione di continuità le indiscrezioni sui possibili colpi giallorossi. Per la Juventus cambia tutto

Con l’obiettivo di giocarsi fino in fondo le possibilità di acciuffare un posto in zona Europa, la Roma di Claudio Ranieri non vuole smettere di stupire. Dopo essere ritornata al successo contro l’Hellas Verona, la compagine giallorossa sarà attesa dal difficile confronto di San Siro contro l’Inter. Nel frattempo, però, – oltre alle voci riguardanti il profilo del nuovo allenatore – a tenere banco sono anche gli spifferi di mercato.

E non potrebbe essere altrimenti visto che, in tempi e in modi diversi, Ghisolfi ha già cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare un organico che soprattutto in alcuni reparti ha evidenziato dei limiti strutturali di un certo tipo. Come spesso accade in questo tipo di situazioni, il via vai acquisti-cessioni rappresenterà un ineludibile punto di non ritorno: i margini di errori sono chiaramente assottigliati. A tal proposito, quella che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti ha tutta l’aria di configurarsi come una campagna trasferimenti nella quale gli intrecci di mercato tra Roma e Napoli potrebbero dar vita ad interessanti tracce da seguire con attenzione.

Conte sulla strada di Napoli e Juventus: ecco cosa sta succedendo

In un mosaico pronto a regalare sorprese a non finire, non è un mistero che Lorenzo Pellegrini sia uno dei calciatori individuati da Antonio Conte per rinforzare il proprio centrocampo. Sondato con interesse dal Napoli nei mesi scorsi, per il capitano della Roma resta comunque in piedi l’ipotesi di uno scambio con Raspadori che, però, interessa anche all’Inter a prescindere dall’evoluzione dei discorsi per Frattesi.

Secondo quanto riferito da Interlive.it, infatti, i nerazzurri potrebbero entrare nell’ordine di idee di mettere le mani sul jolly offensivo Azzurro anche senza inserire nell’affare il centrocampista. Ma non è finita qui. Come riferito da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Goal, ‘l’interazione quotidiana’ tra Conte e Manna avrebbe portato il dirigente dei partenopei a stilare una corposa lista di obiettivi che comprende non solo profili accostati alla Roma, ma anche un calciatore della Juventus. Ecco quanto riferito sull’argomento:

“Da come stanno lavorando, so che sarà sempre di più un Napoli Made in Italy con otto acquisti per la prossima stagione. Sei su otto sono italiani. Parto con i pezzi pesati: il Napoli vuol fare due super colpi da 80 milioni di euro. Poi ci sono Marianucci, Pellegrini, Orsolini, Lucca, Ricci e Savona della Juventus. Inoltre occhio anche a Solet e Paixao“. L’effetto domino sta per cominciare.