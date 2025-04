Guendouzi al posto di Tonali: la Juve chiude il cerchio

Emergono novità piuttosto sorprendenti in merito ad una delle operazioni più chiacchierate delle scorse settimane a Torino

Il panorama calcistico nostrano nel corso dell’estate è pronto a subire cambiamenti di rilievo in merito alla propria morfologia, a causa di una serie di importanti metamorfosi che andranno a colpire a cascata le priorità delle varie big in termini di mercato in entrata e in uscita.

Stiamo naturalmente parlando del tanto chiacchierato valzer di allenatori, che andrà inevitabilmente a modificare nel profondo i piani che le varie dirigenze avevano preparato per il calciomercato estivo.

Nel calcio contemporaneo, infatti, scarseggiano quei tecnici propensi a raccogliere una squadra senza sentenziare sulle varie sfumature tecnico-tattiche da cucirsi addosso, il che costringerà le varie dirigenze ad attendere di scoprire il prossimo allenatore prima di muoversi realmente in uscita e in entrata.

Vi sono tuttavia alcuni calciatori che esulano dai piani e dagli schemi, poiché sin troppo efficaci e luccicanti per risultare incompatibili con un sistema tattico. La Juventus, nelle scorse settimane, aveva messo nel mirino uno di quei calciatori appartenente a questo esclusivo club di intoccabili e, nelle ultime ore, sono emerse novità di rilievo.

Il Newcastle ha già il sostituto di Tonali: la Juve si sfrega le mani

Sandro Tonali è senza dubbio alcuno uno dei profili più intriganti dell’interno panorama europeo, a causa di una rarissima convivenza tra intensità e qualità, che, come accaduto anche con il collega Nicolò Barella – capace allo stesso tempo di rincorrere un avversario per tutto il campo e poi di sventagliare al millimetro fornendo un assist di assoluto pregio -, gli è valsa una reputazione internazionale pronta a scatenare una frenetica corsa al cartellino nel corso dell’estate.

Il Newcastle è ben conscio dell’appeal che il proprio gioiello Made in Italy esercita sul resto dell’Europa e, di conseguenza, i vertici britannici hanno già stilato una lista dei possibili sostituti.

Secondo Marco Conterio, tra questi, nonostante a molti possa suonare strano considerando i valori in campo ben diversi, vi è anche Mattéo Guendouzi, il quale compariva nei desideri dei Magpies da prima che giungesse nella città eterna.

Nel caso in cui gli inglesi esaudissero definitivamente il proprio desidero, ecco che la Vecchia Signora avrebbe strada libera per Sandro Tonali, il quale appare attualmente come la prima scelta – in grado di donare sostanza e qualità – di Giuntoli in caso di qualificazione in Champions.