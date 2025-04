Lascia subito la Roma: accordo cancellato

Il calciomercato estivo è pronto a smuovere violentemente l’organico giallorosso. Ecco le ultime su un’operazione agli sgoccioli

Entrate, uscite, calciatori mandati in prestito e calciatori accolti in prestito… Sir Claudio e colleghi dovranno valutare attentamente ogni più piccolo dettaglio per giungere al primo giorno di mercato con le idee chiare su come e dove agire.

In tal senso non potranno che influire le caratteristiche tecnico-tattiche del prossimo allenatore giallorosso, dato che sarà inevitabile propendere per una rosa che possa assecondare le sue velleità sul piano tattico, ma, allo stesso tempo, vi sono alcune operazioni che non richiedono alcuna valutazione a livello squisitamente calcistico, poiché viziate da dinamiche prettamente gestionali ed economiche.

Nelle ultime ore sono emerse novità proprio su un’operazione di questa natura, su cui la Roma, a prescindere da chi sarà il prossimo tecnico e dalle sue esigenze (sempre che in realtà non vi sia già un nome e Ranieri e colleghi si stiano già muovendo di conseguenza), sembrerebbe avere già le idee chiare.

Roma, addio Nelsson: niente acquisto definitivo

Per ora l’esperienza di Viktor Nelsson in giallorosso si è concretizzata in 185 miseri minuti in campo spalmati in quattro altrettanto esigue apparizioni in campo.

Nonostante non vi siano stati segnali particolarmente negativi sul piano prettamente calcistico, le ultime notizie riportate da Nicolò Schira non lasciano scampo al difensore danese giunto in prestito dal Galatasaray nel corso del mercato invernale.

I vertici giallorossi sono certi: a giungo non verrà esercitato il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro e, dunque, Nelsson farà ritorno in Turchia.

Questa sembrerebbe la perentoria presa di posizione dei giallorossi, che difficilmente subirà flessioni, anche nel caso in cui Nelsson dovesse convincere una volta rientrato dall’infortunio che attualmente lo sta trattendendo ai box.