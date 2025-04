Marotta senza difesa: scippo Ghisolfi prima di Inter-Roma

Beppe Marotta potrebbe avere un problema in più in vista del mercato estivo per colpa di Ghisolfi e dello scippo di un difensore: la Roma pensa già al futuro

I giallorossi si stanno muovendo in anticipo rispetto ai nerazzurri e per questo hanno spiazzato anche l’ex dirigente juventino. Si tratta di un nome che piace anche all’estero ma che sarebbe perfetto per la retroguardia capitolina. Può prendere il posto di Hummels.

Beppe Marotta e l’Inter hanno urgente bisogno di rifondare la propria difesa. Quello che è sempre stato un punto di forza della squadra di Inzaghi, rischia di diventare un punto debole nel giro di poco tempo. Il motivo è molto semplice ed è legato all’anagrafe. In casa nerazzurra ci sono troppi giocatori ad un passo dal fine carriera. Darmian è un classe ’89, Acerbi addirittura ’88, mentre lo stesso De Vrij ha superato i 30 anni. Con queste premesse diventa obbligatorio trovare altri Bisseck, ovvero giovani prestanti in grado di aprire un nuovo ciclo.

Tra i nomi che piacciono molto all’Inter c’è un profilo seguito con interesse anche dalla Roma. A dire il vero Ghisolfi sarebbe avanti rispetto alle rivali, essendosi mosso con un discreto anticipo. Nello specifico stiamo parlando di Jhon Lucumí, colombiano classe ’98 in forza al Bologna ormai da qualche anno.

La Roma mette la freccia per Lucumi: Ghisolfi anticipa l’Inter

Lucumì è un giocatore molto prestante dal punto di vista fisico e dopo essersi rotto il legamento crociato un paio di anni fa ci ha messo un po’ a tornare ai suoi livelli. Quest’anno è sceso in campo in campionato per 27 volte, dimostrando un’ottima affidabilità e giocando ad alto livello. Il suo contratto scade nel giugno del 2026 e la valutazione che ne viene fatta è di 18 milioni di euro. Considerando un solo anno prima dello svincolo si potrebbe anche trattare qualcosa verso il basso.

La Roma deve sostituire il partente Hummels e rimediare anche all’errore commesso con Hermoso. Lo spagnolo dovrebbe restare al Leverkusen anche per la prossima stagione e con i soli Mancini e N’Dicka non si può andare lontano. Lo stesso francese potrebbe essere sacrificato sul mercato in nome del bilancio e urge mettere dentro dei sostituti. A 27 anni Lucumì può rappresentare un’ottima alternativa, tra l’altro con quel piede sinistro che manca in rosa (tolto N’Dicka). Vedremo se alla fine sarà proprio la Roma a spuntarla per la corsa al colombiano.