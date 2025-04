Nuovo allenatore e Roma: l’hanno beccato in città

Nuovo allenatore e toccata e fuga nella Capitale: lo hanno beccato a Roma. C’è la foto che conferma tutto, ecco le ultime in casa giallorossa.

Continuano ad essere numerose le questioni in grado di tenere elevata l’attenzione in casa Roma in questa fase determinante del campionato, contraddistinta da una classifica sempre più corta e da una lotta che resta serratissima non solo al vertice ma anche all’interno di quel gruppone di contendenti ad un approdo europeo.

Squisitamente coinvolta in questi discorsi anche la squadra di Claudio Ranieri, attualmente settima, ma a soli due punti dalla Juventus e da quel quarto posto cui il Bologna di Italiano continua a restare ancorato.

L’attuale piazzamento in campionato, pur non assicurando un approdo alle massime competizioni continentali, sarebbe risultato, però, isperato fino a qualche tempo fa, quando la squadra giallorossa navigava in acque molto più profonde, quasi abissali, in una regione di classifica tutt’altro che in grado di rispettare valore e aspettative di piazza e società a inizio anno.

La corsa per Champions ed Europa League, invece, grazie al magistrale e attento operato di Claudio Ranieri, non può impedire ora di coinvolgere anche Dovbyk e colleghi, sul cui futuro peserà moltissimo, però, l’andamento nel corso di questo rush finale.

Toccata e fuga Capitale: la foto di Montella a Roma aumenta le curiosità sul nuovo allenatore

I nomi degli avversari che attendono la Roma, infatti, sono a dir poco altisonanti, incastrandosi benissimo anche in quell’ormai abitudinario ciclo di scontri diretti cui la compagine capitolina pare condannata nelle ultime settimane stagionali. Così, dunque, dopo aver affrontato Juventus e Lazio, l’intermezzo tutt’altro che banale con l’Hellas Verona fungerà da catalizzatore ad un ciclo con Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino.

Con un’attenzione che non può in alcun modo prescindere dal presente, però, a Trigoria e sulla scrivania dello stesso Ranieri continua a risultare apertissimo il dossier per il nuovo allenatore, ormai questione di lunga data, non ancora disambiguata da dirigenza e proprietà. Come ammesso dallo stesso Ghisolfi sabato scorso, la lista di nomi è ormai assodata.

Tra i vari, da dicembre in poi, anche quello di Vincenzo Montella, attuale CT della Turchia ed emblematico ex aeroplanino giallorosso, è uno di quelli che, pur non scaldando moltissimo (e dividendo) i tifosi, continua a non poter essere definitivamente depennato. Non aiuta, da questo punto di vista, una sua presenza nella Capitale ormai non più singolare. Dopo gli avvistamenti allo Stadio Olimpico che, sin dalla sfida con il Parma all’antivigilia dello scorso Natale, Montella è stato ora avvistato nuovamente in città.

A confermarlo è la fotografia pubblicata da un noto ristorante romano in queste ore: toccata e fuga in una città a lui nota quanto cara oppure qualcosa di più concreto e legato al mondo Roma? Solo le prossime settimane potranno disambiguare la questione, con Montella che intanto ha già fatto ritorno in Turchia per un evento UEFA.

https://www.instagram.com/p/DIyI9F5q_XM/