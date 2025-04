Bomba Juve da 59 milioni: Giuntoli lo soffia al Manchester City

Via libera immediato e nuovo colpo gobbo: la Juventus non ha altra scelta e sferra l’assalto decisivo

A prescindere dall’esito di una stagione che definire deludente sarebbe solo un eufemismo, per la Juventus si prospetta un’estate rovente sotto tanti punti di vista. La sconfitta di Parma ha dissipato quanto di buono mostrato nelle prime settimane sotto la gestione Tudor. Gli investimenti fatti da Cristiano Giuntoli continuano a non rendere nel modo in cui ci si aspettava. Anche il football director bianconero è chiamato a fornire segnali di un certo tipo.

A tal proposito, non sono pochi i reparti già da tempo sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’. Detto che in attacco il sogno continua ad essere Victor Osimhen, per il quale sarà comunque necessario battere una concorrenza foltissima, ancor più nebulosa sembra essere la situazione riguardante le altre zone del campo. Oltre alla tentazione Tonali, da non trascurare il nuovo possibile restyling sulle corsie esterne. Alberto Costa non ha convinto e non è escluso che parta con la formula del prestito; dopo le sirene invernali, Cambiaso non è riuscito a ripetere le buone prestazioni fornite nella prima parte di stagione. Un nuovo innesto in entrato – stando così le cose – non può essere trascurato.

Anche la Juventus segue Pedro Porro: City e Bayern sfidati

Si inseriscono proprio in questo tipo di discorso le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto evidenziato da TBR Football, infatti, anche la Juventus avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la disponibilità del Tottenham a trattare l’eventuale cessione di Pedro Porro.

Protagonista di una stagione comunque convincente vissuta da titolare, l’ex Sporting CP si sta rivelando una pedina importante dello scacchiere tattico di Postecoglou. Esterno dinamico in grado di interpretare in chiave moderna le due fasi di gioco, in possesso di un buon piede che gli permette anche di disimpegnarsi piuttosto egregiamente, Porro è una delle poche note liete della stagione umbratile degli Spurs: le 3 reti e gli 8 assist parlano per lui. Ecco perché la sua quotazione di mercato è piuttosto elevata.

Oltre alla ‘Vecchia Signora’, infatti, anche City e Bayern hanno lanciato segnali di apprezzamento per capire il da farsi. La risposta del Tottenham non si sarebbe fatta attendere: serviranno almeno 50 milioni di sterline (al cambio poco meno di 60 milioni di euro) per far saltare il banco e convincere il Tottenham a lasciar partire il jolly iberico classe ’99.