Ancelotti in Serie A: ha già rifiutato tre offerte straniere

Giungono novità di rilievo in merito ad uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane tra i club della massima lega italiana

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare con vigore i già precari equilibri di una Serie A attualmente in subbuglio, sia a causa delle fasi finali della stagione, che del frenetico valzer di panchine che coinvolgerà la gran parte delle big nostrane. Per ogni società occorrerà valutare con cura il rendimento dei calciatori in rosa, gli ingaggi, i prestiti in entrata, quelli in uscita, la compatibilità dei vari componenti della rosa con l’idea di calcio dell’allenatore attuale o di colui che andrà a sostituirlo, le esigenze di quest’ultimo e le relative operazioni in entrata da chiudere per rinnovare la rosa…

Insomma, la rinomata affermazione secondo cui “il calcio è una cosa semplice, non la rendete complicata”, appare meno efficace anno dopo anno, visto l’incremento degli impegni da affrontare ogni anno e l’evoluzione che sta avvenendo sul piano squisitamente tattico (oramai anche le piccole sembrerebbero aver sviluppato idee di calcio complesse).

In questo momento è infatti possibile rintracciare stili di gioco diametralmente opposti all’interno della massima lega italiana, il che porta inevitabilmente a necessità diverse in merito alla costruzione di una rosa. È infatti evidente come un approccio offensivo propositivo che si sviluppa su una linea alta e trame di passaggi intricate necessiti, ad esempio, di un reparto offensivo di qualità e difensori rapidi, in grado di ripiegare in caso di un possesso perso.

Sarà dunque essenziale per la Roma di Sir Claudio Ranieri (come per le altre big impegnate nella scelta di un nuovo allenatore), scegliere al più presto il tecnico che andrà a raccogliere la squadra a partire dalla prossima estate, così da avere le idee più chiare anche in ottica calciomercato.

Ancelotti Jr. pronto a sbarcare in Serie A? Ha già rifiutato l’estero

Intorno al prossimo allenatore della Roma si sta accumulando una quantità di voci e speculazioni fuori dal normale, anche e soprattutto a causa dello spesso velo di mistero che Sir Claudio continua a mantenere sulla questione. Un velo che, tuttavia, se osservato in controluce, può mostrare alcuni squarci evidenti, dovuti ad alcune notizie di mercato relative al valzer di allenatori in corso.

Nelle scorse settimane, in seguito alla debacle del Real Madrid di Mbappe, si è fatto un gran parlare di un possibile ritorno in Serie A di Carlo Ancelotti, tuttavia, nelle ultime ore, sono giunte novità particolarmente intriganti su un altro componente della famiglia.

Stiamo naturalmente parlando di Davide Ancelotti, sul quale circolano voci da anni, ma a cui l’addio del padre da Madrid potrebbe dare lo scossone definitivo per intraprendere un percorso in solitaria. Da anni Davide rappresenta una risorsa indispensabile per Carlo, dato che, come dichiarato più volte, il ruolo del giovane Ancelotti consiste nello studiare le nuove tendenze tattiche del calcio contemporaneo.

Una mansione che lo potrebbe aver reso un tecnico al passo con i tempi, in grado persino di evolvere la proposta del padre. Di recente ‘Relevo’ ha infatti riportato come Davide avrebbe già rifiutato le offerte giunte da club come lo Stade de Reims, il Leicester o da alcune società dell’Arabia Saudita. In molti stanno dunque ipotizzando un possibile ritorno in terra natia, il che movimenterebbe ulteriormente il panorama calcistico della massima lega italiana.