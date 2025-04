Colpo alla McTominay, la Roma sfida Conte: affare lampo in Premier

Colpo alla McTominay. Il centrocampista scozzese del Napoli ha fatto scuola. In tanti sognano un colpo di qualità come il partenopeo. Roma in testa.

Per la Roma si avvicina la sfida contro l’Inter. Gara che gli ultimi eventi nefasti in casa nerazzurra rendono ancora più complicata.

La sconfitta in campionato contro il Bologna ha infatti trovato un rumoroso seguito nel crollo della formazione di Simone Inzaghi nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Uno 0-3 difficile da mandare giù, ancor più se si tratta di un derby. Ed è così che il chiacchieratissimo Milan di Sergio Conceicao ‘rischia’ di mettere in bacheca anche la Coppa Italia, Bologna permettendo, dopo aver vinto la Supercoppa italiana proprio contro l’Inter. Una stagione che non smette di sorprendere, esattamente come la Roma di Claudio Ranieri che, grazie anche a qualche amnesia di chi le è davanti, pensa ancora alla Champions League. Una Roma che punta al massimo in questo finale di stagione così come punta al meglio in vista del prossimo mercato.

Colpo alla McTominay. La Roma prova a giocare d’anticipo per Hudson-Odoi

Il prossimo mercato dei giallorossi punterà su precisi obiettivi. Pochi ma di qualità. Florent Ghisolfi punta un grande attaccante e su Sky Sports News è apparso il nome nuovo per l’attacco giallorosso.

Su X si legge: “La Roma, il Napoli e due club di Premier League sono interessati all’attaccante del Nottingham Forest Callum Hudson-Odoi“. L’attaccante, inglese, classe 2000, ha il contratto con il Nottingham Forest che scadrà a giugno 2026. Il club inglese si sta attivando per tentare di convincere il suo attaccante ad accettare la proposta di rinnovo. La Roma proverà ad anticipare i tentativi di convincimento degli inglesi e convincere, a sua volta, Callum Hudson-Odoi ad approdare sulle rive del Tevere. Con un solo anno ancora di contratto l’affare con il Nottingham Forest si potrebbe chiudere a cifre più che accettabili considerando il valore dell’attaccante inglese. Per la società giallorossa sarebbe un colpo alla McTominay, il centrocampista scozzese rivelazione del Napoli di Antonio Conte, pescato dalla Premier League. Ruoli differenti ma con identico elevato rendimento assicurato.