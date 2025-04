Lutto choc in Serie A e partita rinviata: il comunicato UFFICIALE

Lutto choc e partita rinviata, c’è il comunicato UFFICIALE dopo la notizia tristissima abbattutasi sul nostro campionato in queste ore.

Notizia triste e drammatica quella abbattutasi sul mondo Lecce nel corso di queste ore e destinata ad avere un impatto non poco trascurabile anche su questa giornata di campionato. La morte di Papa Francesco, come noto, ha generato, oltre che dolore e sgomento nel mondo cattolico ed ecclesiastico, anche ripercussioni sullo svolgimento delle gare dello scorso Lunedì di Pasquetta, portando altresì a ribaltoni e sovversioni anche in vista della partita di domenica tra Inter e Roma.

Con la gara di San Siro ufficialmente fissata a domenica alle ore 15, adesso, c’è un’altra notizia, tristissima, che si è abbattuta sulla Serie A proprio in questi minuti. Ci riferiamo a quanto accaduto in casa Lecce, con la squadra di Giampaolo attesa domani sera dalla partita contro l’Atalanta in quel di Bergamo.

Sgomento Lecce, il fisioterapista Graziano Fiorita trovato senza vita in albergo: rinviata la gara con l’Atalanta

Questa mattina, nell’albergo bergamasco che ospitava il club giallorosso, Graziano Fiorita, fisioterapista e osteopata del club è stato trovato senza vita. Il trentottenne rappresentava uno dei personaggi maggiormente legati allo spogliatoio e al mondo Lecce tutto: in mattinata, sono stati proprio i calciatori a insospettirsi per la mancata presenza di Fiorita.

Dopo reiterate mancate risposte, si è fatta irruzione nella sua stanza, dove altro non si è potuto fare che prendere atto della tristissima notizia. Sulla dipartita del trentottenne giallorosso, il club ha diramato in queste ore il seguente comunicato ufficiale, seguito da un’altra nota con la quale è stata confermata la decisione di rinviare Atalanta-Lecce. La squadra di Giampaolo, intanto, ha fatto pronto rientro in Salento.

“L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio“.

“L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio.

La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata.

In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti“.