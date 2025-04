Maxi ingaggio e accordo con Osimhen: terremoto Juventus

Maxi ingaggio e accordo con Osimhen. Non solo: ci sarebbe anche l’ok del giocatore alla partenza. Terremoto Juventus senza un attaccante

Anche ieri pomeriggio contro il Parma Vlahovic e Kolo Muani hanno fallito. Il primo, uscito alla fine del primo tempo per un problema muscolare, nei 45′ nei quali è rimasto in campo non l’ha mai presa. Il secondo, soprattutto quando è andato a giocare nel suo ruolo naturale, qualche spunto lo ha avuto, ma mai ha calciato in porta.

Evidente che dentro la Juventus ci sia un problema davanti. E il reparto alla fine di questa stagione dovrebbe essere rivoluzionato: il serbo è in partenza, visto anche il contratto in scadenza nel 2026, mentre per il francese ci sono dei dubbi. Ancora Giuntoli non ha deciso di provare a tenerlo un altro anno in prestito oppure rispedirlo a Parigi con tanti saluti dopo soli sei mesi. Ed è pure per questo motivo che ci è parlato con molta insistenza di Osimhen. Il nigeriano del Napoli, adesso al Galatasaray, tornerà in Italia solamente per salutare gli azzurri. La sua storia d’amore è finita e i bianconeri ci hanno provato e ci proveranno sicuramente. Anche se, secondo le ultime informazioni che arrivano da GivemeSport, Osimhen una decisione sul futuro l’avrebbe già presa.

Osimhen in Arabia Saudita: niente Juventus

Dalla Turchia nei giorni scorsi è rimbalzata la notizia di un accordo tra Osimhen e il Manchester United. Questa è stata smentita dal sito citato prima che mette in evidenza come il nigeriano, che lo scorso anno voleva trasferirsi in Arabia Saudita, avrebbe confermato questa scelta. Sulle sue tracce si è messo l’Al-Ahli, forte di un ingaggio mostre che potrebbe cambiare del tutto la vita al giocatore.

Inoltre, lo United, viene messo ancora nero su bianco, ha mollato la presa: da quelle parti il profilo seguito con molta insistenza è quello di Delap. Insomma, in poche parole, né Juventus e nemmeno Premier League per Osimhen. Il suo futuro è scritto. E Giuntoli deve cambiare obiettivo. Mica facile trovare un centravanti…