Nuovo allenatore Roma, UFFICIALE: Ghisolfi se l’è fatto scappare

Nuovo allenatore Roma. La sfida contro l’Inter, la corsa verso la Champions League e l’inevitabile pensiero rivolto al prossimo tecnico.

C’è una Roma che guarda al presente immediato che si chiama Inter ed una Roma che guarda al futuro prossimo. Un futuro già iniziato.

La stagione 2025-26 vedrà sulla panchina giallorossa un nuovo allenatore al posto di Claudio Ranieri. Tutto previsto dagli accordi stipulati ‘da subito’ tra la società giallorosa ed il tecnico romano. A distanza di qualche mese, e dopo lo straordinario rendimento dei suoi ragazzi, viene il rimpianto di non aver trovato ‘da subito’ una formula che potesse convincere Ranieri a restare per un’altra stagione. Florent Ghisolfi è pertanto da tempo alla ricerca di colui che guiderà la Roma il prossimo anno. E come suo primo consigliere ha proprio l’attuale tecnico capitolino. E nel frattempo il direttore sportivo giallorosso si è messo accanto un nuovo collaboratore che a Trigoria conoscono molto bene: Federico Balzaretti.

Nuovo allenatore Roma. Ghisolfi ha le idee chiare

Il direttore sportivo giallorosso ed il nuovo allenatore della Roma. Manager esperti è sempre un bene averli al proprio fianco ed è per questo che Florent Ghisolfi ha scelto di volere vicino a sé Federico Balzaretti.

“Abbiamo anche fatto tornare persone che hanno questa identità. Federico Balzaretti, che ha lavorato anche un po’ in Francia, è con noi oggi. Cerchiamo di costruire con persone competenti un mix di identità e anche un mix di distacco“, queste le parole di presentazione scelte dal d.s. della Roma. Mix di identità e un mix di distacco, questa la definizione di Balzaretti. E se queste parole calzassero a pennello anche per il prossimo allenatore della Roma? Carlo Ancelotti e Vincenzo Montella, tanto per fare due nomi, risponderebbero al meglio a tale identikit. Un passato importante in maglia giallorossa e numerose esperienze maturate in Italia come come in Europa.

E se fosse davvero Federico Balzaretti la ‘chiave’ per arrivare al nuovo tecnico della Roma?