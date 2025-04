Più di 40 milioni di plusvalenza: la Roma ha deciso

Calciomercato Roma, più di 40 milioni di euro di plusvalenza. I giallorossi però hanno già preso una decisione. Ecco quale

Ripartire dai punti fermi, da quei giocatori che hanno dimostrato di essere fondamentali nello scacchiere di Claudio Ranieri. L’erede dell’attuale tecnico giallorosso, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, si potrebbe e dovrebbe ritrovare una base solida dalla quale partire il prossimo anno.

Sì, perché se alcuni non hanno evidentemente reso al meglio nel corso della stagione e potrebbero decisamente partire, ce ne sono altri che dentro la rosa giallorossa hanno mandato avanti la baracca per molto tempo. Da Svilar, ad esempio. Ma anche Ndicka. Il difensore ivoriano, che la Roma ha preso a parametro zero, ha praticamente sempre giocato quest’anno. La possibile plusvalenza che i Friedkin potrebbero piazzare fa sicuramente gola a molti. Però, dalle parti di Trigoria, una decisione nel merito sarebbe già stata presa.

Calciomercato Roma, Ndicka rimane

Sulle colonne del quotidiano romano in edicola si legge che Svilar, Ndicka e Kone dovrebbero rimanere. Ma il nostro discorso è incentrato sul difensore ovviamente che ha sicuramente degli estimatori. Per far vacillare i Friedkin dovrebbe arrivare sul piatto un’offerta che oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro, ma la dirigenza sotto questo aspetto appare serena, non c’è al momento la sensazione che qualcuno possa realmente mettere questi soldi sul piatto e chiudere la questione.

Quindi Ndicka, che è un punto fermo, rimarrà un punto fermo anche il prossimo anno con il nuovo allenatore. I Friedkin, a detta di Ranieri che lo ha ribadito in diverse occasioni, vogliono vincere, vogliono rendere grande la Roma. E cedere i migliori non è sicuramente l’esempio giusto. Quindi, per confermare il tutto, c’è un mezzo veto all’addio di Ndicka. Giusto così.