Va alla Juve insieme a Conte: doppio addio Napoli

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare da cima a fondo la Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli. Ecco le ultime

La Juventus di Igor Tudor è già inciampata durante la rincorsa alla zona Champions e, anche se rimane alta la probabilità che la Vecchia Signora conquisti uno dei primi quattro posti della classifica, le possibilità che il tecnico croato rimanga sulla panchina torinese va assottigliandosi giorno dopo giorno, anche a causa delle rumorose voci che orbitano intorno alla Continassa.

I vertici juventini sembrerebbero infatti nel pieno di una bufera di contatti con diverse figure pronte a prendere in mano il timone della Vecchia Signora ma, oltre alla questione allenatore, nelle scorse ore sono giunti aggiornamenti anche in merito alla tanto chiacchierata ristrutturazione dell’organico che la dirigenza bianconera avrebbe in programma per l’estate. Ecco infatti le ultime su uno dei profili più chiacchierati dell’ultimo periodo, pronto a modificare concretamente gli equilibri della Serie A.

La Juve punta forte su Sudakov: Napoli anticipato

Il profilo in questione risponde al nome di Georgiy Sudakov, le cui qualità sono divenute oggetto di interesse da parte di diversi club in giro per il Vecchio Continente, con particolare pressione da parte della massima lega italiana. Il giovane (classe 2002) trequartista ucraino, difatti, sarebbe finito sia nei taccuini della Juventus di Giuntoli che del Napoli di Manna.

Secondo le ultime riportate da Ben Jacobs sul proprio account Twitter, tuttavia, pare che la Vecchia Signora abbia anticipato i partenopei, presentato un’offerta ufficiale per il giovane fantasista dello Shakhtar Donetsk, la cui attuale valutazione su Tranfermarkt si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Si tratta di un calciatore dall’estro offensivo semplicemente squisito, capace di danzare tra le linee difensive avversarie sfruttando un raffinato mancino e un destro sorprendentemente efficace (solitamente i mancini tecnici faticano a sfruttare entrambi i piedi).