Addio Roma, annuncio UFFICIALE improvviso: “Me ne andrò”

Emergono novità e soprattutto dichiarazioni di rilievo relative al frenetico futuro che attende la Roma di Sir Claudio Ranieri.

Le prossime settimane si preannunciano piuttosto frenetiche per i tifosi dell’As Roma, che dovranno assistere all’ennesima metamorfosi dell’assetto societario, tecnico e tattico della propria squadra del cuore.

All’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini sono stati infatti annunciati da diverse settimane dei lavori di ristrutturazione piuttosto impattanti, che andranno da un restyling della rosa (persino alcuni senatori potrebbero abbandonare la capitale dopo anni di servizio in giallorosso) fino al tanto chiacchierato addio di Sir Claudio Ranieri dalla panchina.

Il tecnico nato a Testaccio, peraltro, non ha ancora definito con precisione la natura del ruolo che andrà a ricoprire nella Roma del futuro, dato che le certezze in merito alla sua futura carica da dirigente sono state frantumate dallo stesso Sir Claudio in conferenza stampa, quando ha aperto alla possibilità di divenire un ‘semplice’ consulente per la Roma.

Nelle ultime ore, inoltre, sono giunte dichiarazioni piuttosto esplicite da parte del direttore tecnico Florent Ghisolfi, la cui permanenza nella città eterna è stata più volte messa in discussione nel corso della stagione.

Ghisolfi si confessa: l’annuncio sul futuro in giallorosso

La generosa forbice tra gli ingenti investimenti compiuti e i risultati ottenuti nella prima parte dell’anno (dato che se si prende in considerazione il 2025 la Roma è tra le squadre più in forma del Vecchio Continente) è stata senza dubbio l’elemento che più di tutti ha spinto i sostenitori capitolini a inveire nei confronti del direttore francese, richiedendone persino il licenziamento in un momento specifico della stagione.

Che sia stato il grande talento di Sir Claudio Ranieri – come credono in molti – oppure la bontà di una rosa che si è rivelata ben più valida di quello che credevano i più – tesi meno accreditata -, una cosa è certa: in questo momento Ghisolfi è meno a rischio di quanto non fosse sei mesi fa.

Vi è tuttavia un’altra certezza, ovvero quella relativa all’importanza della finestra di calciomercato in arrivo, durante cui Ghisolfi non avrà particolare margine di errore.

Nelle scorse ore è stato sostanzialmente lo stesso direttore tecnico francese, ospite dell’emittente francese RMC Sport, a darsi un ultimatum relativo alla sua esperienza in giallorosso: “Sono stato accolto molto bene a Roma, anche se a volte le richieste sono un po’ folli. Voglio dimostrare di meritare questa opportunità. Se il mio lavoro non sarà all’altezza, me ne andrò”. Ghisolfi conclude: “Se riuscirò a restare dieci anni alla Roma, sarò l’uomo più felice del mondo”.