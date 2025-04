Addio Vlahovic e via libera David: scatta la clausola da 30 milioni

Addio Vlahovic. La disastrosa stagione della Juventus fa il paio con l’ennesima stagione negativa dell’attaccante serbo, sempre più lontano da Torino.

Il Parma ha rappresentato l’ennesima stazione della dolorosa Via Crucis bianconera. La Juventus di Igor Tudor ha indossato i medesimi panni di quella di Thiago Motta. Scialba, svogliata, irriconoscibile. Più che mai.

Una situazione complicata poiché, a questo punto della stagione, è difficile riuscire a trovare più di cinque elementi sui quali fondare l’ennesima rivoluzione. Sempre che si raggiunga la qualificazione in Champions League che la stessa Juventus, grazie alla sconfitta contro i ducali, ha nuovamente riaperto non soltanto a Roma e Lazio ma persino alla Fiorentina ed al Milan che sembravano ormai fuori dai giochi. Ed ora ecco che gli occhi si spostano, angosciati, sul calendario e si prova a mettere giù una tabella ‘verosimile’. Ma per quale Juve? La formazione che si è vista contro il Parma rischierebbe addirittura la qualificazione in Europa League.

Addio Vlahovic. La Juventus guarda a Jonathan David?

La conquista della zona Champions come priorità assoluta. Il volto della proprietà, John Elkann, ha garantito che provvederà a saldare il conto in caso di mancata qualificazione ma, a quel punto, in tanti potrebbero salutare la Juventus. A partire dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli.

Il futuro prossimo della società bianconera sembra ruotare nuovamente attorno al nome di Dusan Vlahovic. La sua cessione è il punto di partenza del mercato della Juventus. Anche la prossima estate, però, non sarà facile cedere il classe 2000. Dall’Inghilterra, fonte telegraph.co.uk, arrivano le ultime voci di mercato riguardanti il Newcastle ed il Manchester United. I due club paiono intenzionati a contendersi Liam Delap, 22enne attaccante dell’Ipswich. Il giocatore potrebbe lasciare il suo club di appartenenza per ‘soli’ 30 milioni di euro, l’equivalente della clausola rescissoria in caso di retrocessione dell’Ipswich. Liam Delap, autore, fino a questo momento, di 12 reti, può rappresentare il profilo ideale da affiancare ad Alexander Isak. I bianconeri d’Inghilterra puntano da tempo anche Jonathan David. Ritengono, però, che l’attaccante canadese farà un’altra scelta. Il bianconero della Juventus?

E’ quanto spera Cristiano Giuntoli. Forse una delle sue ultime speranze.