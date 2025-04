Ancelotti, blitz nella capitale per la firma: c’è già la data

Ancelotti, blitz nella capitale per la firma. Il futuro prossimo del tecnico di Reggiolo tiene in ansia diverse società, e non soltanto.

Per i club vi sono annate da dimenticare. Per le nazionali il tempo critico sembra dilatarsi e pertanto per le difficoltà occorre più tempo e pazienza.

Ne occorre necessariamente di più per quelle nazionali storicamente abituate a competere per la vittorie e che vivono con evidente difficoltà i periodi più difficili. Ed un periodo difficile lo sta sicuramente attraversando la nazionale più gloriosa del mondo: il Brasile. Il 26 marzo 2025 è una data che rimarrà impressa nella mente dei calorosi tifosi della nazionale verdeoro. Il pesante 4-1 patito contro l’avversario storico, l’Argentina, ha lasciato un lungo strascico di polemiche e conseguenze concrete. Esattamente come l’esonero del commissario tecnico Dorival Junior. La Federcalcio brasiliana, e soprattutto il presidente Edinaldo Rodrigues, hanno le idee chiare su chi potrebbe, e dovrebbe, sostituire il c.t. esonerato.

Un nome ‘da Brasile”.

Ancelotti, blitz nella capitale per la firma. Si decide a breve

Un periodo difficile per la nazionale più vincente della storia del calcio, il Brasile, ed un’annata deludente per il club più prestigioso del mondo, il Real Madrid.

Brasile e Real Madrid, tenute insieme da un desiderio che parte da Madrid ed arriva al di là dell’Atlantico. E’ il desiderio del presidente della federazione brasiliana che sogna Carlo Ancelotti come prossimo commissario tecnico della nazionale verdeoro. Non mancano conferme in tal senso e l’ultima arriva da africa.espn.com. Il tecnico emiliano è legato ai Bianchi di Spagna fino a giugno 2026 ma una gara, ed una data precisa, potrebbero segnare il suo futuro. Barcellona-Real Madrid, finale di Coppa del Re, andrà in scena il prossimo 26 aprile. Una nuova sconfitta del Real, dopo la disfatta in Supercoppa di Spagna dove i blaugrana di Hansi Flick hanno travolto per 5-2 gli ancora Campioni d’Europa in carica, significherebbe iniziare a far scorrere i titoli di coda all’esperienza di Carlo Ancelotti in Spagna.

Ed in virtù di tale delicata situazione che riguarda il tecnico emiliano non è difficile intuire per chi farà il tifo il presidente della federazione brasiliana.