Conte al posto di Tudor: cifre UFFICIALI e liberazione Allegri

Arriva una notizia clamorosa su Antonio Conte e sulla possibilità di prendere il posto di Igor Tudor a Torino: ci sono le cifre ufficiali che “liberano” Allegri

Il valzer delle panchina si sta accendendo sempre di più in questi giorni, man mano che ci si avvicina al termine della stagione. Alcuni sono convinti che Max Allegri sia la prima scelta della Roma, mentre per altri potrebbe accasarsi leggermente più a Sud.

C’è una grandissima confusione nel calcio italiano in questo momento in vista della prossima stagione. Mai come in questa estate potrebbero cambiare moltissime panchine, di quasi tutte le squadre più importanti. Ricapitolando, in bilico ci sono Milan, Roma, Juventus, Napoli, Atalanta e forse anche Inter, qualora Inzaghi dovesse fallire tutti gli obiettivi. Non è da escludere che anche il Bologna, se dovesse perdere Vincenzo Italiano, possa gettarsi nella mischia di chi cerca un nuovo tecnico.

I giallorossi sanno da prima degli altri di dover cercare un’alternativa a Claudio Ranieri, soprattutto dopo che il mister di San Saba ha comunicato il suo addio definitivo alla panchina. Diventerà consulente dei Friedkin e per loro ha scelto già una short list di nomi da contattare. La Roma sta provando a fare un grande nome per la panchina e i tifosi sognano che possa essere uno come Massimiliano Allegri. Il problema è che per l’ex Juve la concorrenza potrebbe essere agguerrita.

Conte alla Juventus spinge Allegri verso Napoli: è lui il preferito di De Laurentiis

Dando uno sguardo alle quote dei bookmakers, si può notare come su Sisal sia salita la quota della conferma di Igor Tudor sulla panchina della Juventus a 2,25, esattamente la stessa cifra messa sul piatto per Antonio Conte. In molti sono convinti che sia in caso di Scudetto che di secondo posto, il tecnico leccese lascerà il Napoli. Visioni diverse con De Laurentiis e la voglia di tornare in una piazza di massimo prestigio. Alla Juve ci sarebbe da ricostruire ma un materiale umano anche superiore di quello maneggiato quest’anno in azzurro.

Se Conte dovesse salutare il Diego Armando Maradona, De Laurentiis punterebbe forte proprio su Allegri, accostato già in passato ai partenopei. In quel caso la Roma potrebbe essere spiazzata e dover ricorrere ad un nome di scorta, anche perché probabilmente le carte in tavola per convincere l’ex Juve sono più alte a Napoli piuttosto che nella Capitale.