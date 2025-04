Infortuni Inter, non solo Thuram: triplo verdetto prima della Roma

Infortuni Inter. Piove sul bagnato dalle parti della Pinetina e Simone Inzaghi inizia a tremare pensando alla sfida contro la Roma di domenica.

Nel momento peggiore della sua fin qui splendida stagione l’Inter di Simone Inzaghi si ritroverà probabilmente i due avversari peggiori da affrontare in un tale frangente.

Soltanto il secondo, però, è da considerare come naturale poiché calendarizzato da mesi. Il primo nemico in casa Inter si chiama infatti nervosismo che nasce dal timore di veder svanire in un lampo il lavoro di mesi e gli obiettivi prefissati da tempo. La tensione palesata dal tecnico piacentino durante il derby di Coppa Italia contro il Milan, che ha sancito l’eliminazione dei nerazzurri, non lascia tranquilli i tifosi dell’Inter. Il secondo avversario è la Roma di Claudio Ranieri. Una sfida che a Milano non avrebbero mai ritenuto così delicata. L’avversario peggiore nel momento peggiore. Una sintesi quasi brutale ma che rende l’idea della difficoltà della sfida contro i giallorossi capitolini.

Una gara, peraltro, che non vedrà in campo l’Inter migliore.

Infortuni Inter. Contro la Roma ne mancheranno tre

Le sconfitte contro il Bologna ed il Milan non hanno lasciato sul campo soltanto cocenti sconfitte, ma anche l’indisponibilità di alcune colonne della formazione di Simone Inzaghi.

Le notizie provenienti dalla Pinetina parlano infatti di un tecnico nerazzurro in ansia. Come ci fa opportunamente sapere calciomercato.it sono le condizioni di Marcus Thuram, “che ha proseguito nel lavoro personalizzato lontano dal campo” a preoccupare il tecnico nerazzurro. Nessuna possibilità di vedere il campione francese contro la Roma anche perché il mercoledì successivo l’Inter sarà impegnata all’Estadi Olímpic Lluís Companys, noto anche come lo stadio del ‘Motjuic’, per la semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona di Hansi Flick. L’assenza di Marcus Thuram si andrà pertanto ad aggiungere a quella dei due squalificati, Henrikh Mkhitaryan ed Alessandro Bastoni. Per un Simone Inzaghi in crisi d’ansia per la sua Inter vi è, al contrario, un Claudio Ranieri convinto che la sua Roma possa ben figurare anche alla Scala del calcio.

Considerato tutto in casa Inter la Roma rappresenta davvero il peggior avversario possibile.