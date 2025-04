Maignan-Inter, porte girevoli: lo ‘scambio’ riaccende il derby

Il suo ciclo si sta ormai esaurendo: la decisione è ormai definitiva, Inter e Milan ribaltate. L’effetto domino scuote senza soluzione di continuità la Serie A

Metabolizzata l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’Inter di Simone Inzaghi ha cominciato a preparare il delicato impegno in campionato contro la Roma. Un vero e proprio spartiacque per i nerazzurri, impegnati nel duello punto a punto contro il Napoli a pochi giorni dalla gara d’andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona.

Definire topico il momento della stagione che stanno attraversando Lautaro Martinez e compagni sarebbe solo un eufemismo. Da capire – in quest’ottica – quante scorie lascerà il KO subito contro il Milan. Tuttavia, a tenere banco in casa Inter sono anche altre questioni. Proiettando il nostro sguardo al di fuori del perimetro di gioco, infatti, non possono passare inosservate le voci sempre più insistenti riguardanti il futuro di Simone Inzaghi, ma non solo.

La volontà dell’area tecnica nerazzurra è infatti quella di puntellare l’organico con innesti di qualità che riescano a garantire un ulteriore step in avanti. Non sarà facile, certo, vista la dimensione europea ormai raggiunta dai nerazzurri e i margini di manovra sul mercato. Le idee, però, non mancano e le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna concorrono a delineare questo tipo di scenario.

Calciomercato Inter, intreccio con Maignan: scelta fatta per l’erede di Sommer

Secondo quanto riferito da El Nacional, infatti, ci sarebbe anche l’Inter nella lista delle squadre interessate a Jan Oblak. L’estremo difensore dell’Atletico Madrid, acquistato dai Colchoneros nel lontano 2014, non è più considerato incedibile dal club madrileno e a fronte di un’offerta giudicata congrua potrebbe fare le valigie. In questo senso, si parla di una valutazione nell’ordine dei 25-30 milioni.

Inter, Psg, Manchester United e i ‘soliti’ club sauditi hanno cominciato a muovere i primi passi per capire la fattibilità di un’operazione che comunque non si preannuncia impossibile. L’Atletico – intanto – avrebbe avviato i primi contatti per provare a ‘bloccare’ in tempi relativamente brevi il nuovo estremo difensore. I profili citati sono tanti: da Unai Simón a David Soria, passando per Kepa, Alex Remiro, Karl Hein e…Mike Maignan. Protagonista nel derby con un paio di interventi miracolosi, l’estremo difensore francese non ha ancora apposto la sua firma sul rinnovo di contratto con il Milan.

Ecco perché diversi top club, in Premier League e non solo, stanno monitorando il da farsi. Tra questi ci sarebbe proprio l’Atletico Madrid che, per sostituire Oblak (nel mirino dell’Inter) starebbe pensando anche a Maignan. Ad ogni modo, l’obiettivo numero uno dei Colchoneros tra i pali resterebbe sempre quel Joan García che, messosi in mostra con una stagione esaltante all’Espanyol, ha da tempo acceso l’interesse del club madrileno.