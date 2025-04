Nuova panchina per Thiago Motta: giochi chiusi, comunicazione lampo

Nuova panchina per Thiago Motta, comunicazione lampo e decisione già presa: giochi chiusi.

La questione allenatore continua ad essere una di quelle in grado di generare le maggiori attenzioni in casa Roma in questa fase molto delicata della stagione, dalla cui conclusione potrebbero prossimamente passare alcune delle decisioni più importanti di Ghisolfi e colleghi, sul fronte del nuovo tecnico ma anche di quel calciomercato che grandi modifiche si appresta ad apportare all’attuale squadra di Ranieri.

Come noto, questo avrà grande rilievo nell’individuazione della nuova figura da collocare in panchina, la cui individuazione non potrò, però, nemmeno prescindere più in generale da quel valzer di panchine destinato ad avere grandissimo impatto anche su tante altre realtà del nostro campionato.

Come noto, lo stesso Napoli di Antonio Conte, lanciatissimo quanto concentrato sul campionato, potrebbe fungere da discriminante all’interno di tali discorsi, alla luce della non totale certezza del mister partenopeo di permanere nell’ambiente lavorativo presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Thiago Motta, nuovo progetto bianconero dopo la Juve: ha già deciso

A ciò, poi, bisogna aggiungere anche l’interesse per nomi di alto profilo e spessore come Allegri, Pioli, Mancini, che potrebbero ben intrecciarsi in dinamiche di grande cambiamento ormai all’orizzonte. Tra le varie situazioni, non si può ignorare quella relativa anche alla stessa Juventus, dove la posizione di Igor Tudor è ancora vacillante e potrebbe non essere confermata a fine anno.

Questo, dunque, significa che anche la stessa panchina della Juventus potrebbe restare vacante, ad un solo anno di distanza dall’inizio del percorso con Thiago Motta. Proprio sulla posizione del tecnico ex Bologna, intanto, giungono da A Bola significativi aggiornamenti. Stando a quanto riferito, infatti, il Santos avrebbe incontrato in questi giorni Emiliano Diaz, assistente e figlio di Ramon Diaz, per sondare questo nome ai fini delle nuove decisioni in panchina.

Anche Thiago Motta è stato inserito in tali discorsi, dopo essere stato contattato e aver ascoltato il progetti proposto. Sempre secondo la medesima fonte, Thiago Motta avrebbe deciso di declinare e avances, sperando e attendendo offerte più allettanti dall’Europa.