Ricovero d’urgenza in ospedale: salta la Roma

Arriva un problema grave per un giocatore molto importante che è stato costretto ad un ricovero d’emergenza in ospedale. Non sarà disponibile per la sfida con la Roma

Claudio Ranieri può sorridere per l’assenza di un avversario molto tosto, che anche nella gara d’andata aveva creato più di un problema ai giallorossi. Per preparare la gara il tecnico di San Saba può studiare accorgimenti diversi, soprattutto sulle fasce.

In questo finale di stagione la Roma è attesa da tre gare molto toste, ovvero la trasferta di Milano con l’Inter, la gara con la Fiorentina all’Olimpico e la trasferta di Bergamo con l’Atalanta. Ci sarebbe poi anche la gara all’Olimpico contro il Milan, ma a quel punto i rossoneri potrebbero già essere fuori da tutto matematicamente e concentrati solo sulla Coppa Italia. Per questo Ranieri non può sbagliare una mossa se vuole ancora avere chance di qualificazione per la Champions League.

Anche per andare in Europa League c’è il rischio che il sesto posto non basti (in caso di vittoria dei ragazzi di Conceiçao della Coppa Italia). Fiorentina e Lazio sono avversarie insidiose e La Viola deve giocarsi lo scontro diretto in casa dei giallorossi. Proprio in vista della gara della prossima settimana, però, arrivano brutte notizie per Raffaele Palladino.

Ricovero d’urgenza per Dodo e addio sfida con la Roma: Palladino ha un problema in più

La scorsa notte Dodo è stato ricoverato in ospedale per problemi di appendicite, possibile l’operazione che lo farebbe stare fuori dal campo per almeno una settimana. Il terzino destro brasiliano dunque non ci sarà contro l’Empoli, quasi certamente salterà anche l’andata della semifinale di Conference League contro il Betis ed è a fortissimo rischio anche la trasferta di Roma della prossima giornata. Non è un periodo fortunato per Palladino che così deve fare a meno di uno dei giocatori più forti della rosa viola.

Tra l’altro, come noto da tempo, la Fiorentina non ha un vero e proprio sostituto di Dodo nel ruolo di esterno destro a tutta fascia, ma ha diversi calciatori che possono essere adattati in quel ruolo. Uno è Moreno, l’altro Folorunsho, oppure un utilizzo di Comuzzo a presidiare più la fase difensiva.