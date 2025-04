Smacco Juventus, Giuntoli spalle al muro: firma coi rossoneri

Il calciomercato estivo si prepara a smuovere violentemente le certezze di tifosi e appassionati. Ecco le ultime

Il calciomercato estivo è senza dubbio alcuno il momento più frenetico dell’anno per i vertici delle varie società della massima lega italiana, che, quest’anno, saranno ulteriormente impegnate a causa di un panorama ancor più variegato e complesso del solito.

Le varie ristrutturazioni programmate dai vetrici delle big nostrane sono pronte a ripercuotersi sul resto della classifica, anche e soprattutto a causa del valzer di allenatori che si prepara a ribaltare vigorosamente le aspettative e la natura tecnico-tattica della parte sinistra del tabellone.

Appare infatti difficile nominare un singolo club che possa permettersi di approcciare il calciomercato estivo senza aspettarsi di subire una profonda metamorfosi del proprio organico e, alle volte, anche delle routine tattiche in campo.

Persino la splendida Inter di Simone Inzaghi dovrà fare i conti con una rosa sin troppo corta e caratterizzata dall’età media più alta dell’intero campionato, il che costringerà inevitabilmente Beppe Marotta e colleghi a mettersi a lavoro per rinnovare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ecco le ultime su uno dei calciatori più chiacchierati della Serie A, desiderato sia dai vetrici nerazzurri appena citati, che da Cristiano Giuntoli e la sua Vecchia Signora.

Vasquez mania in Europa: niente Juve e Liverpool, ecco il Leverkusen

Nel calcio contemporaneo la figura del centrale difensivo grezzo e rozzo, costretto a lasciare immediatamente palla ad un mediano di appoggio in fase di impostazione, è oramai scomparsa, almeno per quanto concerne quelle squadre desiderose di ottenere risultati importanti.

Oggi come oggi non vi sono grandi club che non abbiano all’interno della propria linea difensiva uno se non due centrali difensivi (o braccetti) dotati di tecnica e, dunque, in grado di far partire la tanto discussa ‘costruzione dal basso’.

In Serie A vi è uno un calciatore dotato di tali qualità che attualmente milita tra le fila del Genoa, la cui reputazione è arrivata fino alle prestigiose dirigenze della Premier League. Stiamo parlando di Johan Vasquez, difensore centrale classe 1998 particolarmente compatibile con le esigenze del calcio contemporaneo.

Nelle scorse settimane il suo cartellino è divenuto oggetto di desiderio da parte di squadre come il Liverpool, ma anche dalle stesse Juventus e Inter. Tuttavia, secondo quanto riportato da El Futbolero, il Bayer Leverkusen lo avrebbe inserito tra i papabili eredi di Pier Hincapié, il che permetterebbe a Vasquez di giocarsi la titolarità e di affrontare la tanto ambita Champions League.