Telefono bollente per Allegri, fattore Real: sta succedendo di tutto

Allegri alla Roma, spunta l’annuncio con data già fissata: ecco gli ultimi aggiornamenti sull’ex allenatore della Juventus.

Continuano ad essere numerose le questioni in grado di tenere elevata l’attenzione in casa Roma e all’interno di un panorama calcistico destinato ad andare incontro a importanti cambiamenti nel corso dei prossimi mesi. Con una stagione ormai vicinissima alla sua conclusione ma altresì in pieno svolgimento, anche i giallorossi si trovano coinvolti in quel valzer di panchine che impatterà su alcune delle squadre più nobili del nostro campionato.

Molto dipenderà anche da piazzamenti finali e consequenziali margini di manovra che le società potranno assicurare sul piano progettuale ai rispettivi nuovi allenatori, sebbene alcune situazioni attuali non permettano ancora di vedere con chiarezza prospettive e scenari a stretto giro. Ne sa qualcosa la stessa Roma, dove la posizione di Claudio Ranieri è ormai da tempo nota e destinata ad assumere ingerenze di non poco conto ai fini dell’individuazione del nuovo tecnico. Ghisolfi, dal proprio canto, ha confermato di aver consegnato la lista di nomi individuati e scelti, con una comunicazione ufficiale per la quale, almeno nelle speranze dei tifosi, dovrebbe mancare sempre meno.

Valzer di panchine e nuovo annuncio su Allegri: le ultime su Roma e Milan

Il cerchio di nomi resta quello ormai ben noto di allenatori italiani e con un certo trascorso nel nostro campionato: la scelta, come lasciato intendere, dovrà infatti ricadere su profili esperti e ben conoscitori della Serie A, onde evitare scommesse o profili non in grado di operare prontamente in un contesto delicato come quello di Trigoria.

Con una suggestione Gasperini ormai tramontata, i nomi ancora in auge riconducono anche ad un profilo come quello di Massimiliano Allegri, alle prese con un anno sabatico ormai prossimo alla conclusione e figurante sempre più intenzionato a rimettersi in gioco. A esporsi sul suo futuro, coinvolgendo anche la stessa Roma, è stato Giovanni Galeone, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss sulla posizione dell’ex Juventus e parlando anche del Napoli di Conte, nonché della posizione del tecnico leccese in terra campana.

“Quello che succederà dopo, lo si vedrà. Allegri era arrivato in Champions e vinto la Coppa Italia. Credo ne abbia vinta cinque e ha vinto scudetti con Juventus e Milan, arrivando inoltre in due finali di Champions. Io so per certo che ADL ha molta stima per Allegri, ma c’è un giro di allenatori in tutta Europa, per cui è difficile fare previsioni ed è difficile dire che Conte resti al Napoli anche in caso di scudetto”.

“Ci sono movimenti in panchina con Bayer Leverkusen, Manchester United, il Tottenham, il Real Madrid, oltre a Milan, Roma come ben si sa. Ci sarà grande movimento di allenatore. E le telefonate iniziano ad arrivare adesso, ai primi di maggio iniziano ad arrivare, altrimenti è troppo tardi”.