Allegri in panchina, ma non in Serie A: cifre ufficiali sulla prossima avventura dell’ex Juventus. Roma e Milan sono solo un ricordo.

I tanti cambiamenti in panchina che attendono il nostro campionato sono destinati a intrecciarsi non solo con il mondo Roma e con quell’insieme di club ormai prossimi ad andare incontro a grandi novità, ma con un panorama europeo che non poche modifiche si appresta a vivere in tal senso.

In Serie A, come ormai noto, sono tante le squadre di vertice prossime al fare i conti con esoneri, interruzioni contrattuali e individuazioni di nuovi allenatori. Lo ricorda bene il caso Juventus, dove, ad esempio, la posizione di Tudor è attualmente legata al futuro piazzamento in Champions League, sebbene la sensazione e la direzione delle notizie di queste settimane paiano lasciare intravedere i margini per un nuovo cambiamento in quel di Torino dopo l’esonero di Thiago Motta a marzo.

Cristiano Giuntoli, così come altri direttori sportivi e dirigenti quali lo stesso Ghisolfi, sa bene di dover ovviare agli errori del passato e catalizzare presto un cammino che permetta di avviare con maggiore slancio progettualità finalizzate a nobili obiettivi.

Allegri o De Zerbi per il Tottenham: le quote dei bookmakers d’oltremanica

Andando al mondo Roma, intanto, anche qui si assiste ad una situazione in pieno divenire, con l’attenzione di Claudio Ranieri e della squadra tutta sul presente, seppur con uno sguardo al futuro che ha contraddistinto questi ultimi mesi di grande attenzione nei confronti dell’individuazione del nuovo tecnico, non ancora disambiguata.

La lista di nomi, seppur non ancora del tutto ridotta ad un solo profilo, è stata comunque pian piano circoscritta, permettendo in tal senso di depennare profili come quello di Giampiero Gasperini e, al contempo, vedere ancor tutt’oggi in corsa profili come lo stesso Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus è certamente uno dei profili più graditi e altisonanti di questa fase, come ben testimoniano i comuni interessi di Roma e Milan e un corpo di avances non unicamente circoscrivibile al nostro campionato.

Nello specifico, stando a quanto si legge su Sportcasting.com, i bookmakers d’oltremanica hanno annoverato anche il nome del livornese tra i papabili candidati alla panchina del Tottenham, per la quale si segnala in pole position la candidatura del tecnico del Fulham, Marco Silva. Una firma di Allegri col Tottenham è quotata 18 volte la posta in palio: più o meno alla stessa altezza, anche De Zerbi, quotato a 14.