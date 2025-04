Calciomercato Roma, da Frattesi a Ferguson: Ghisolfi la sblocca così

Calciomercato Roma. La società giallorossa non smette di sognare la qualificazione in Champions League ma nel frattempo pensa anche al futuro.

La sfida di San Siro che metterà di fronte l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Claudio Ranieri ha le sembianze di una matrioska. Una sfida che ne contiene diverse al suo interno.

Un’Inter che ha appena perduto l’accesso alla finale di Coppa Italia, reduce dalla sconfitta in campionato contro il Bologna e che vede con preoccupazione il Napoli dell’ex Antonio Conte al suo fianco in classifica. Di umore opposto è invece la Roma, reduce da una lunga serie di risultati utili consecutivi e che mantiene intatta la speranza di agguantare una posizione utile per approdare in Champions League la prossima stagione. Inter, Roma e Napoli che incrociano i loro rispettivi destini in campionato e che potrebbero incrociarli nuovamente la prossima estate in ottica mercato.

Calciomercato Roma. Frattesi è sempre un obiettivo

Il momento di pensare alla prossima stagione è già arrivato da un po’. Le società, anche quelle ancora impegnate alla conquista dei rispettivi obiettivi, preparano le strategie da mettere in atto la prossima estate.

Strategie che potrebbero ripartire da dove si erano interrotte solo qualche mese fa. Un’indicazione importante in tal senso ce la fornisce www.calciomercato.it. Nel caso della Roma un pensiero costante porta a Davide Frattesi, il centrocampista romano dell‘Inter che ambisce a giocare con maggiore continuità. Un desiderio che hanno ben compreso dalle parti del Vesuvio al punto che anche il Napoli di Antonio Conte punta decisamente il classe 1999 di Simone Inzaghi. L’Inter, dal canto suo, sta pensando a come sostituire una pedina importante, ma in là con gli anni, come Henrikh Mkhitaryan.

Il numero uno nerazzurro, Beppe Marotta, sembra aver trovato in Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna, classe 1999, il prospetto perfetto da regalare al suo tecnico in vista dell’annata che verrà. Nel perfetto equilibro tra entrate ed uscite che regola l’ormai riassestato bilancio nerazzurro ecco che la cessione di Davide Frattesi regalerebbe all’Inter la somma necessaria per sferrare l’attacco decisivo alla colonna rossoblù. Sembra passato un secolo da quando il centrocampista scozzese del Bologna di Thiago Motta pareva in procinto di seguire il tecnico italo brasiliano nella sua avventura in bianconero…