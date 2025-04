Game over Roma, lo prende il Milan: è già nero su bianco. Ecco la situazione che si potrebbe creare nel corso delle prossime settimane. I rossoneri pronti all’assalto

La Roma la prossima estate dovrà prendere almeno un attaccante. Uno che garantisca un certo numero di gol. Uno che si potrebbe giocare il posto con Dovbyk. Sì, perché nonostante il rinnovo contrattuale, il futuro di Shomurodov è tutt’altro che deciso.

Dell’attaccante si è parlato con molta insistenza nel corso del mercato di gennaio. Con un paio di nomi in particolare che hanno attirato l’attenzione della Roma. Su uno, inoltre, si è espresso anche Claudio Ranieri: parliamo di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, che lascerà quasi sicuramente il club friulano alla fine di questa stagione. Un profilo che dalle parti di Trigoria piace, eccome, nonostante la richiesta sia di 35milioni di euro. Non proprio scontata. Ma Lucca, secondo le informazioni che sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, piace anche al Milan. Ma andiamo a vedere lo scenario.

Calciomercato Roma, Lucca al Milan se non tengono Abraham

Con i rossoneri c’è in ballo il futuro di Abraham e Saelemaekers: le parti si aggiorneranno al termine della stagione per capire se lo scambio possa diventare definitivo. Ma la Roma, si legge, non scende di un euro rispetto alla quotazione che dà al calciatore: 20 milioni di euro, una cifra che dalle parti di Milano ritengono eccessiva e che potrebbe far saltare il banco.

E se l’incastro con i giallorossi non dovesse essere trovato, il Milan andrebbe forte su Lucca, appunto, che sarebbe in cima alla lista dei desideri. Non però con i 35milioni di euro richiesti dall’Udinese, ma cercando di trattare per scendere rispetto ad una quotazione che, pure in questo caso, è ritenuta sopra la realtà. Vedremo, quindi, come andrà a finire. Una situazione davvero ingarbugliata che potrebbe far perdere sia Saelemaekers che Lucca alla Roma. Non il massimo.