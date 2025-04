Inter-Roma infuocata: lo scambio stravolge il reparto

Addio Roma, Pellegrini sa già tutto. La questione ormai sembra essere chiusa e alla fine della stagione il saluto è scontato. Nessuno gli ha proposto questo

Un anno ancora di contratto: ma nessuno gli ha messo davanti l’ipotesi di rinnovarlo. Quindi, a patto di clamorosi colpi di scena – ma difficilmente ce ne saranno visto che è difficile anche che giochi – alla fine di questa stagione sarà addio.

Un addio solamente rimandato: a gennaio sembrava ad un passo dal Napoli ma poi quel gol nel derby cambiò tutto. Sembrava potesse essere l’inizio di una nuova vita dentro la Roma, ma la gioia è durata poco. Quindi, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il futuro di Lorenzo Pellegrini, capitano della squadra di Ranieri, sembra deciso. Anche lui sta riflettendo.

Addio Roma, oltre Pellegrini anche Cristante

“Gli restano cinque partite – si legge – per dimostrare a Ranieri, ai tifosi ma soprattutto a se stesso che merita ancora di rappresentare la Roma in giro per l’Italia e per l’Europa”. Ma queste cinque partite che mancano potrebbero anche non bastare, soprattutto se Pellegrini dovesse non giocare. Il suo impiego è sempre in bilico, non c’è mai la certezza che possa scendere in campo da titolare e questo, è ovvio, mette a rischio tutto.

A gennaio si è parlato del Napoli, ma occhio anche alle altre squadre che lo potrebbero cercare nel corso dei prossimi mesi. Dall’Inter al Milan, oltre che gli azzurri di Conte che di vista non lo hanno mai preso. Senza rinnovo è evidente che il saluto è scritto e quel rinnovo quasi sicuramente non arriverà: se nessuno fino al momento glielo ha proposto non capiamo come questo possa succedere nelle prossime settimane. Magari, però, potrebbe cambiare tutto o magari non cambierà nulla, che è la cosa più probabile. E quindi l’addio è certo. E, in tutto questo, è da tenere in considerazione anche la situazione Cristante: il giocatore piace all’Inter – secondo Il Tempo in edicola questa mattina – e soprattutto piace a Simone Inzaghi che metterebbe un bel po’ di centimetri sulla mediana. Magari ci potrebbe pure scappare lo scambio con Frattesi che, domani sarà titolare, ma che ha un futuro incerto. Il Napoli ci sta pensando e la Roma come sappiamo non lo ha mai perso di vista. Insomma, Inter-Roma non solo in campo ma anche fuori, con diverse situazioni di mercato che si possono intrecciare.