Lo scambio spazza via la Juventus: il bomber torna in Serie A e i bianconeri in un colpo solo ne perdono due. Ecco cosa sta succedendo

C’è un grosso problema dentro la Juventus. Lo abbiamo visto nel corso di questi mesi e si potrebbe riproporre anche la prossima stagione. Manca un attaccante, ai bianconeri, in grado di fare la differenza. E la prossima estate la rivoluzione sarà totale sulla prima linea.

Come sappiamo Vlahovic è in partenza: il suo contratto scade nel 2026 e le prove di rinnovo, con abbassamento dell’ingaggio, non sono andate a buon fine. Il giocatore, quindi, verrà ceduto al migliore offerente. E anche Kolo Muani, che dopo un buon impatto ha fatto perdere le proprie tracce, dovrebbe tornare al Psg. Quindi, almeno una punta, anche due a dire il vero, Giuntoli le dovrà portare alla Continassa. Si parla di Osimhen, ma difficilmente il nigeriano di proprietà del Napoli verrà ceduto in Italia. E si è parlato anche di altri due elementi nel corso di questi mesi. Ma secondo il Mirror, in Inghilterra, lo scambio spazzerebbe via la Juventus.

Scambio Hojlund-Lookman: la Juventus ne perde due

La Juve ha fatto un pensiero sia per Rasmus Hojlund, attaccante che il Manchester United ha preso dall’Atalanta, sia per Ademola Lookman, centravanti esterno che al momento gioca nella Dea. Due giocatori diversi, ma che hanno una cosa in comune: quella di riuscire a trovare la porta con una certa regolarità nel corso della stagione.

Ma, parlando soprattutto del secondo, la fonte citata prima svela che lo United vorrebbe riportare in Premier League l’attuale attaccante di Gasperini mettendo sul piatto appunto il cartellino di Rasmus Hojlund, che tornerebbe in Italia con la maglia che lo ha fatto scoprire al mondo intero. E per la Juventus ovviamente sarebbero guai, visto che in questo modo nessuno dei due obiettivi quasi dichiarati da Giuntoli potrebbe prendere la via di Torino.