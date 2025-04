Scambio e addio Roma: l’Inter anticipa anche la Juve

Scambio e addio Roma. L’Inter non sarà soltanto il prossimo avversario dei giallorossi in campionato, sarà temibile rivale anche sul mercato.

La stagione dell’Inter appare ad un bivio. Il terremoto che ha sconvolto la Pinetina nell’ultima settimana fa temere il crollo. Soltanto sette giorni fa la formazione di Simone Inzaghi appariva come una corazzata inaffondabile.

Una rosa dall’elevatissima qualità, e quantità, in grado di reggere apparentemente qualsiasi sforzo si è invece mostrata stanca. Simone Inzaghi, celebrato come tecnico in grado di gestire perfettamente i suoi uomini, si è scoperto, anche lui, fragile e nervoso oltre ogni aspettativa. La gara di campionato contro una formazione in salute come la Roma segnerà l’esatta temperatura dei nerazzurri che soltanto tre giorni dopo affronteranno il Barcellona nella semifinale di andata di Champions League. Quattro giorni che potrebbero segnare l’attuale stagione dell’Inter mentre i dirigenti nerazzurri pensano già alla prossima.

Scambio e addio Roma. L’Inter arriva prima su Solet

Una difesa da ringiovanire e validi ricambi da trovare. Beppe Marotta ed i suoi collaboratori sono al lavoro. Il nome giusto per la difesa che viene affiancato da Radiomercato alla società nerazzurra lo rivela interlive.it.

Oumar Solet, classe 2000, difensore francese dell’Udinese, è da tempo nel mirino dei campioni d’Italia. L’elevato rendimento mostrato fin qui dal difensore francese non ha rappresentato una gradita sorpresa soltanto alla Pinetina. Anche la Roma, la Juventus ed il Napoli stanno seguendo con attenzione le prestazioni del bianconero ‘friulano’. Forte fisicamente ed in grado di proporsi al meglio in entrambe le fasi di gioco, Oumar Solet sembra ormai destinato a diventare il prossimo grande colpo in uscita dell’Udinese. L’Inter appare, al momento, più avanti rispetto all’agguerrita concorrenza. L’Udinese, però, da sempre, è bottega cara. La società friulana valuta Oumar Solet una cifra attorno ai 25 milioni di euro. L’Inter sta valutando di inserire una contropartita tecnica gradita ai friulani per abbassare l’esborso in contanti. Sarà il giovane Stankovic? Chissà.