Un’ufficialità dopo l’altra: così torna Mourinho

Un’ufficialità dopo un’altra: ecco come torna José Mourinho. Dopo un anno e mezzo dall’esonero da parte della Roma, ecco il clamoroso scenario sullo Special One.

Il valzer di allenatori che attende il nostro campionato è destinato a rappresentare uno degli argomenti più importanti e impattanti sulle stagioni a venire, nonché sull’apparecchiamento delle stesse nel corso dei prossimi mesi. Non solo, dunque, l’attesa per un calciomercato che, in casa Roma così come presso tante altre società, dovrà aiutare ad ovviare ai diversi passi falsi del recente passato, ma anche la curiosità nell’assistere alla scelta sui nuovi tecnici in Serie A e lo sviluppo di uno scenario in grado certamente di generare intrecci e ingerenze reciproche.

I nomi maggiormente in grado di generare maggiore curiosità riguardano, in quel di Trigoria, Massimiliano Allegri o Stefano Pioli, inseriti in una lista che conduce, però, anche a tante altre soluzioni, non tutte egualmente altisonanti e con un impatto ben diverso e meno veemente sull’umore dei tifosi.

La concentrazione, ad ogni modo, deve per ora restare unicamente orientata al presente, con l’impegno contro l’Inter a dir poco discusso e polemico, dal quale passerà anche un pezzo importante della contesa scudetto tra Inzaghi e il Napoli di Conte, oltre al grande impatto che la gara avrà sulla corsa Champions League cui i giallorossi, con grande merito e dedizione, si sono trovati coinvolti contro ogni iniziale aspettativa.

Promozione e ritorno di Mourinho in Premier League: c’è il Leeds United

Intanto, quell’intrecciarsi di situazioni e scenari legati al mondo degli allenatori pare destinato a passare anche per altri campionati, con dinamiche riguardanti altresì nomi ben noti allo stesso mondo Roma. Tra questi, ovviamente, non può non figurare quello di José Mourinho, il cui ricordo nel cuore dei tifosi è ancora fresco quanto indelebile. Esonerato dai Friedkin a inizio 2024, lo Special One ha trovato nuovo impiego in Turchia questa stagione.

Dopo gli ultimi sei mesi a libro paga dei Friedkin, il portoghese, infatti, ha firmato con il Fenerbahce, aggiungendo un nuovo tassello alla lista dei tanti Paesi e campionati in cui abbia lasciato il segno. L’esperienza turca, però, potrebbe non durare a lunghissimo, alla luce di polemiche e andamenti della squadra non sempre costanti o coerenti con le aspettative. Ecco spiegato, dunque, il motivo di una posizione potenzialmente vacillante, che potrebbe portarlo verso nuovi scenari già nel prossimo futuro.

Più nello specifico, Mourinho, stando a quanto riferisce Football Insider, figurerebbe sulla lista di nomi tenuti in considerazione per la panchina da parte del Leeds United. A fargli compagnia anche Steven Gerrard e Lee Carsley. La medesima fonte specifica, infatti, che il club inglese, ufficialmente promosso in Premier League, potrebbe salutare il rientro nella massima serie con un grande cambiamento del genere. Mourinho, dal proprio canto, rappresenterebbe un bel fiore all’occhiello, anche alla luce della sua mai nascosta volontà di voler tornare a mettersi in gioco in un campionato come quello inglese.