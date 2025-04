Via libera Juve grazie a Koné: lascia subito la Capitale

Via libera Juve. Ai bianconeri di Igor Tudor è rimasto un solo obiettivo. E la Champions League può dettare i confini del prossimo mercato.

Il mercato ha iniziato da un po’ a lanciare i suoi primi leggeri messaggi. Le prime verosimili indiscrezioni che potrebbero poi trovare naturale prosecuzione in estate.

Di queste millanta indiscrezioni una su mille ce la farà a diventare realtà ma intanto si continuano ad annotare nomi di giocatori accostati ad uno, o più club, in contemporanea. Nomi e club ancora impegnati in una fase finale di stagione che dovrà tentare di assicurare a ciascuno l’obiettivo prefissato. Un occhio al presente ed un altro all’annata prossima. Il tutto in nome di quella programmazione ormai divenuta una sorta di scienza esatta da seguire fedelmente osservandone i giusti tempi. In primavera si iniziano a stendere i nuovi progetti tecnici ed il Paris Saint Germain non fa eccezione. La formazione guidata da Luis Enrique ha vinto il suo tredicesimo titolo nazionale con sei turni di anticipo ed è in semifinale di Champions League.

Ma anche a Parigi si sta pensando alla stagione che verrà. Esattamente come alla Juventus.

Via libera Juve. Giuntoli ‘rivede’ Fabian Ruiz

Una corretta pianificazione non prevede soltanto operazioni in entrata. Ancora più importante, e delicata, la scelta di chi dovrà lasciare. In casa PSG sembra che sia scoccata l’ora dell’addio di Fabian Ruiz.

Ne dà notizia fichajes.net che motiva tale scelta del club parigino con l’intenzione di Luis Enrique di apportare sostanziali modifiche alla sua zona mediana. Pertanto il 29enne centrocampista spagnolo sembrerebbe destinato ai saluti finali. Per un centrocampista di esperienza che va via ne occorre un altro, possibilmente più giovane, in grado di offrire, come minimo, le medesime garanzie. E i francesi lo hanno già individuato. E’ un loro connazionale poiché trattasi di Manu Koné, classe 2001, nazionale francese di origini ivoriane, centrocampista della Roma, in prestito dal Borussia Mönchengladbach.

Luis Enrique lo ritiene profilo perfetto per il nuovo centrocampo parigino che inizia a frullare nella sua mente. Peccato che anche dalle parti di Trigoria si consideri Manu Koné uno dei prospetti sui quali far partire il progetto tecnico da affidare poi al nuovo allenatore giallorosso. Cristiano Giuntoli segue la vicenda con viva attenzione. Fabian Ruiz è un prospetto ben conosciuto dal direttore tecnico bianconero per il comune passato partenopeo, pertanto più di altri papabile per il nuovo centrocampo della Juventus. E così per la difesa si pensa a Kim Min-jae, per il centrocampo a Fabian Ruiz e per l’attacco a Victor Osimhen. Sembrerebbe esserci tanto Napoli dentro la nuova Juventus. Meno la fantasia.