Addio Svilar, ribaltone Guardiola: l’ultima offerta cambia tutto

Addio Svilar: ribaltone Guardiola. L’ultima offerta del City stravolge le carte in tavola. E Ghisolfi potrebbe respirare in qualche modo. La situazione.

Il suo tema tiene banco in questi giorni in casa Roma. E non potrebbe essere altrimenti visto che parliamo, tenendo in disparte al momento Dybala, di quello che ad oggi è il miglior giocatore della rosa.

Non è ancora arrivato il rinnovo di Mile Svilar: troppa distanza al momento – stando a quelle che un paio di giorni fa sono state le notizie riportate da Repubblica – tra la domanda dell’entourage del giocatore e l’offerta dei giallorossi. Si tratta ad oltranza, giustamente, perché perdere un estremo difensore del genere, uno davvero in grado di portare punti, potrebbe essere deleterio. Dentro Trigoria lo sanno tutti, ed è per questo che, alla fine, Ghisolfi si potrebbe anche spingere verso le richieste del giocatore. Vedremo. Certo, c’è da dire una cosa: le attenzioni su Svilar si sono accese da diversi club europei nel corso delle ultime settimane: dal Manchester United al Bayern Monaco passando anche per il Manchester City. Ma proprio una di queste potrebbe mollare la presa. Sarebbe un pensiero in meno per la Roma.

Il City molla Svilar: tutto su Oblak

Secondo quanto scritto da transferfeed.com infatti, i Citizens, alla ricerca di un sostituto di Ederson che inizia a non convincere più di tanto, starebbero pensando di andare a prendere un altro portiere importante, sicuramente uno dei più importanti dentro il panorama Europeo. Parliamo di Oblak dell’Atletico Madrid che dopo tantissimi anni in Spagna, potrebbe decidere di cambiare vita e fare un’esperienza diversa.

I contatti sarebbero già stati avviati tra le parti e si parla di una cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 25 milioni di euro. Un po’ di meno dei soldi che la Roma potrebbe chiedere, nel caso, per Svilar. Che, nella peggiore delle ipotesi, non si muoverebbe per meno di 40 milioni di euro. In ogni caso, questo ribaltone, aiuta Ghisolfi, forse, a stare un po’ più tranquillo.