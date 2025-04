Ancelotti, altro che Mondiale: firmerà subito dopo l’esonero

Ancelotti, altro che Mondiale: il futuro del tecnico del Real Madrid è sempre più in bilico. Firmerà immediatamente dopo l’esonero. Cosa sta succedendo in Spagna

Neanche, o forse dovremmo dire ‘soprattutto’, l’allenatore più vincente della storia del calcio può permettersi di non vincere nulla in una stagione, in particolare se la squadra in questione è anch’essa la più titolata di sempre, nonché quella con la rosa più altisonante dell’attuale panorama calcisitco mondiale.

La storia d’amore tra Carlo Ancelotti e il Real Madrid è ai titoli di coda, il che significa che, da adesso alle prossime settimane, il panorama calcistico mondiale si dovrà prepara a subire una serie di metamorfosi significative.

In tal senso peserà non poco la prossima destinazione dell’ex allenatore del Milan, su cui nelle scorse ore è andato definendosi una certezza tra alcuni colleghi della stampa internazionale.

Ancelotti sarà il nuovo CT del Brasile: niente Mondiale per Club alla guida dei blancos

Le ultime notizie emerse sull’avvenire di Carlo Ancelotti sono chiare e perentorie: la prossima panchina del tecnico emiliano è quella della nazionale Brasiliana.

Secondo The Athletic, infatti, il Real e Ancelotti si salutaranno a fine campionato e, a quel punto, il tecnico classe 1959 andrà a ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico della selezione verdeoro (dove naturalmente ritroverà il luccicante e impetuoso talento di Vinicius Jr e quello raffinato e silenzioso di Rodrygo) con un contratto fino al mondiale del 2026.

Un’indiscrezione che sembrerebbe suggerire che Ancelotti non guiderà i blancos nel mondiale per Club programmato per l’inizio dell’estate e, di conseguenza, i vertici dei blancos dovranno andare a colpo sicuro su un allenatore che possa raccogliere l’eredità di Ancelotti senza particolari problemi.