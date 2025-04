Idillio finito tra Inzaghi e l’Inter: ecco il nuovo allenatore

Idillio finito tra Inzaghi e l’Inter. Tre sconfitte consecutive iniziano a pesare come un macigno sul tecnico nerazzurro. Addio mai così vicino.

Bologna in campionato, Milan in semifinale di Coppa Italia e Roma ancora in campionato. Tre sconfitte consecutive per l’Inter di Simone Inzaghi. Un trend negativo sconosciuto per i nerazzurri. Almeno nell’ultimo lustro.

Tre sconfitte consecutive che hanno portato alla perdita del primo obiettivo della stagione, la Coppa Italia, ed il rischio concreto di vedersi scavalcare in classifica dal Napoli di Antonio Conte quando mancheranno soltanto quattro giornate al temine del campionato. Un calo di forma fisiologico, ma no troppo, qualche infortunio e poi una gestione della squadra da parte di Simone Inzaghi che non sta convincendo la critica e buona parte del popolo nerazzurro. Il tecnico piacentino, osannato fino a diesi giorni fa, è salito adesso sul banco degli imputati. Il Barcellona potrebbe emettere il peggior verdetto finale ai sui danni, soprattutto in caso di nuova sconfitta.

Idillio finito tra Inzaghi e l’Inter. E’ pronto il sostituto

Nulla di nuovo sotto il sole. Quando i risultati non arrivano le prime, e più feroci critiche, vanno dritte in direzione allenatore. L‘Inter e Simone Inzaghi non possono fare eccezione.

Al termine della gara che ha visto l’Inter cedere di misura alla Roma, i tifosi nerazzurri si sono scatenati via social. “Inzaghi ha perso il timone…. Bisogna ringraziarlo e dirgli addio questo è il secondo scudetto che regaliamo……“, scrive un tifoso ormai rassegnato al peggio. E c’è chi già annuncia il nome di colui che andrà a sostituire il tecnico nerazzurro: “Pazzesco Inter crollata, nel caso di zero titoli a mio parere debacle imperdonabile di Inzaghi e non sarebbe la prima volta va a finire che chiamano veramente Allegri“. Tesi rafforzata da chi scrive che: “Solo Allegri potrebbe UN MINIMO rimpiazzarlo“. Tra i tanti tifosi nerazzurri delusi c’è anche chi tocca il tema rinnovo del contratto di Simone Inzaghi: “Inzaghi è meglio che ti svegli e dia un impronta alla squadra. Occhio e nn stare tranquillo con il rinnovo perché se si continua così sarà addio !!!“. Premesso che Beppe Marotta stima da sempre Massimiliano Allegri, per info rivolgersi alla Juventus, non è però sua intenzione lasciare andar via Simone Inzaghi, un’altra scoperta del dirigente varesino portata poi a grandi livelli, sia nazionali che internazionali.

A meno di crolli inimmaginabili al momento la sensazione è che il tecnico piacentino, alla fine, rinnoverà con i nerazzurri.