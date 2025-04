Lookman al posto di Leao: 60 milioni e Juve travolta

Emergono novità di rilievo su uno degli affari più chiacchierati delle ultime settimane, pronto a riscrivere gli equilibri della Serie A

Anche la 34esima giornata sta volgendo al termine e, una volta che anche il Bologna avrà affrontato l’ostico Udinese di Kosta Runjaic nel corso della serata di oggi, ecco che la classifica avrà assunto la sua forma definitiva, almeno fino alla prossima giornata.

Da ora in poi ogni punto lasciato per strada o conquistato può essere influente in ottica calciomercato, dato che la posizione di arrivo di una squadra ne sancirà anche le aspettative per l’anno successivo e le relative libertà economiche sul mercato.

L’ordine d’arrivo finale e lo svolgimento delle ultime quattro giornate, peraltro, definirà anche e soprattutto il futuro degli allenatori attualmente alla guida delle big nostrane, il che, naturalmente, avrà un impatto significativo sulle priorità del mercato delle varie dirigenze.

Dunque, considerando che, stando a quanto emerso sinora, il valzer di panchine coinvolgerà sostanzialmente ogni big italiana, ecco che le certezze sul mercato vengono meno, ad esclusione di alcuni grandi nomi attualmente presenti nella massima lega italiana, il cui futuro sembrerebbe aver assunto lineamenti più definiti nelle scorse ore.

Lookman e i colloqui con il Barca: la Juve a mani vuote

I grandi nomi che hanno caratterizzato le ultime stagioni di Serie A sono attualmente al centro di un turbinio di speculazioni e, tra questi, vi sono naturalmente Rafael Leao e Ademola Lookman, entrambi in cima a numerose liste di altrettanto numerose big europee.

Nel calcio contemporaneo il ruolo degli esterni offensivi non è più quello di puntare il fondo soltanto al fine di servire il centravanti, ma, al contrario – come manifestato dalla crisi dei centravanti attualmente in atto in Serie A -, tra i top marcatori della varie leghe vi sono diversi nomi di esterni.

Basti pensare ai ben 14 gol dell’esterno nigeriano della Dea, attualmente quarto nella classifica dei marcatori e sulle prime pagine dei giornali da diversi mesi. Nel suo caso, talaltro, a differenza di Leao, ci si trova di fronte ad un calciatore straordinariamente versatile, che non deve limitarsi a giocare sulla fascia, ma può anche fungere da seconda punta.

Non è un caso che, secondo quanto riportato da Caughtoffside nelle ultime ore, il nome di Rafa Leao sia stato offuscato dal numero 11 della Dea sui taccuini dei dirigenti del Barcellona, che avrebbero iniziato i colloqui con l’entourage del calciatore per acquisirne il cartellino (attualmente valutato 60 milioni di euro) e inserirlo nel dream team capeggiato da Lamin Yamal. Una notizia spiacevole per la Juventus di Giuntoli, da sempre intrigata dal nigeriano.