Roma e Lazio, un bomber per il centrocampo: il derby non è finito

Roma e Lazio. Entrambe le società romane sono in lizza per un posto valido per la prossima Champions League. Entrambe puntano un medesimo obiettivo di mercato.

Il campionato della Roma segna -4 giornate al termine e sembra non aver cessato di regalare forti emozioni. La vittoria contro l’Inter rilancia ulteriormente i giallorossi nella corsa alla Champions League della prossima stagione.

Un obiettivo difficile da raggiungere, almeno stando alle parole di Claudio Ranieri, secondo il quale occorrerebbe ‘un suicidio di massa‘ per permettere alla Roma di approdare al torneo più prestigioso. In effetti, Inter e Napoli a parte, che occupano già due posizioni, per le altre due rimanenti non mancano certo le candidate. Accanto all’Atalanta, al Bologna ed alla Juventus, ecco spuntare anche l’altra metà del cielo capitolino: la Lazio di Marco Baroni. Il calcio capitolino prova a far sentire la sua voce anche in ottica Champions League.

E nel frattempo potrebbe incrociarsi sul mercato.

Roma e Lazio. Il mercato le mette nuovamente di fronte

Un sogno comune chiamato Champions League. Un obiettivo comune sul mercato per giocarsi al meglio la possibile Champions League.

Roma e Lazio di fronte sul mercato per un comune obiettivo. E’ quanto risulta a givemesport.com. Tutto nasce dal tentativo del West Ham di acquisire le prestazioni di Joshua Brownhill, conosciuto semplicemente come Josh, classe 1995, centrocampista inglese del Burnley che in questa stagione ha finora segnato ben 16 gol. Il centrocampista centrale ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L’eventualità di acquistare il centrocampista inglese a parametro zero ha pertanto ingolosito il West Ham. Ma non soltanto.

Anche Roma e Lazio, infatti, sono sulle tracce di Josh Brownhill. Gli Hummers temono la concorrenza proveniente dall’Italia. Entrambe le società capitoline, infatti, sono in grado di proporre opportunità contrattuali importanti al centrocampista inglese. Il Burnley, dal canto suo, proverà fino all’ultimo a tentare di convincere il suo giocatore ad accettare il rinnovo di contratto sapendo, però, che probabilmente non potrà competere con le offerte provenienti da altri club. Roma e Lazio incluse.