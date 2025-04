Allegri e Fabregas, UFFICIALE: ribaltone Milan-Roma, hanno chiuso i conti

Allegri e Fabregas per Roma e Milan, il ribaltone UFFICIALE è ormai chiarissimo: hanno chiuso i conti. Ecco le ultime per i post Ranieri e Conceicao.

La questione panchine continua ad essere una di quelle in grado di attirare le maggiori attenzioni in questa fase stagionale, contraddistinta altresì, ovviamente, da un focus quasi totale sul presente e sulle rimanenti quattro giornate di campionato, destinate ad essere decisive per la corsa scudetto e per quella lotta europea che, contro ogni aspettativa, sta coinvolgendo anche la stessa Roma.

Dopo un inizio di stagione folle quanto complicato, la squadra affidata a Claudio Ranieri a novembre dopo le settimane maledette con Juric al comando, oscilla in una regione di classifica che potrebbe regalare piazzamenti compresi tra la Conference e la massima competizione continentale. Una situazione a dir poco inattesa rispetto alle aspettative generate dalla serie di eventi inanellata dall’esonero improvviso di Daniele De Rossi.

Con la consapevolezza di dover restare concentrati e continuare a dare tutto come fatto finora, in casa giallorossa lo sguardo non può, però, non essere rivolto anche a quel valzer di panchine che, non casualmente, sta coinvolgendo anche alcune delle realtà maggiormente impiegate nella spesa di energie e attenzioni per un piazzamento europeo.

Allegri e Fabregas per Roma o Milan, UFFICIALE: i bookmakers non hanno dubbi

Ne sa qualcosa la stessa Juventus, che dovrà a fine anno fare i conti con le valutazioni e le ponderazioni dopo l’esonero di Thiago Motta, stabilendo se confermare Igor Tudor o relegare la sua esperienza torinese ad una mera ma urgente quanto necessaria traghettata primaverile. Restando in casa Roma, ad ogni modo, alcuni dei nomi fin qui emersi si intrecciano, però, soprattutto con il mondo Milan.

Le ingerenze tra le due squadre, che si affronteranno all’Olimpico nella penultima giornata di campionato, toccheranno il calciomercato per le questioni, slegate, di Abraham e Saelemaekers, con ripercussioni che potrebbero però riguardare anche le scelte sul nuovo tecnico. Non ci riferiamo unicamente agli accostamenti di Stefano Pioli, fresco ex Milan, alla Roma, ma anche ad altri profili come Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas.

Entrambi, infatti, sono stati annoverati nella lista di nomi spendibili in quel di Trigoria e a Via Aldo Rossi, dove bisognerà valutare l’operato altalenante di Conceicao che, ad ogni modo, rischia per ora di concludere il semestre con un potenziale doppio titolo, in Supercoppa e Coppa Italia. Intanto, nelle ore che hanno restituito il retroscena circa l’offerta nobilissima dei Friedkin a Claudio Ranieri e, successivamente, anche la risalita in auge di un nome come quello di Cesc Fabregas, sono le quote SNAI a fornire preziose indicazioni.

Più nello specifico, Allegri risulta ad oggi il nome maggiormente probabile per la panchina del Milan, con una quota arrivata a 2.50, esattamente la metà di quella quotazione pari a 5 relativa all’ipotetica firma dell’ex Juventus con la Roma. Qui, in pole position, si trova proprio Stefano Pioli, quotato a 2. La novità, però, è proprio la presenza del nome di Cesc Fabregas tra i vari accostamenti alle due panchine: il comodo trasferimento dello spagnolo dal quadretto lagunare a Milano vale 25 volte la posta in palio. Un dato ben diverso rispetto ad un ipotetico scenario in giallorosso per lo spagnolo, quotato a 6.