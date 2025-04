Nuovo allenatore Roma, ecco il grande ex: Ranieri chiude il cerchio

Nuovo allenatore Roma, Ranieri chiude il cerchio con il grande ex. Annuncio clamoroso sulla panchina giallorossa: coinvolti anche Allegri e Conte.

La questione panchine continua a tenere elevatissima l’attenzione in questa parentesi molto delicata e importante del campionato, entrato in una fase decisiva e destinata a sentenziare in modo definitivo sulle tante corse ancora aperte nelle prossime settimane. Questo, a partire da quella serratissima corsa scudetto che interessa Inter e Napoli, giocata quasi sempre sul filo del rasoio e che attualmente vede la squadra di Conte fresca di sorpasso su quella di Inzaghi.

Con quest’ultimo preoccupato e altresì concentrato sul cammino che lo attende anche in Champions League contro il Barcellona, il tecnico leccese continua a mantenere vivida l’attenzione sul percorso in Serie A, al netto di speculazioni e attese su una non scontata permanenza in quel di Napoli anche negli anni a venire.

Nonostante il grande impatto avuto all’ombra del Vesuvio, alcune dichiarazioni di questi mesi, in particolar modo alla vigilia della trasferta di Monza, hanno lasciato intendere come il rapporto con De Laurentiis potrebbe essere meno duraturo delle previsioni iniziali, anche alla luce di quell’operazione Kvaratskhelia-Okafor non proprio graditissima o encomiabile lo scorso gennaio.

Chivu chiude il cerchio di panchine: annuncio clamoroso sull’allenatore della Roma

Il nome di Conte, dunque, non va in questo senso in alcun modo escluso da quel corpo di cambiamenti che attende tanti altri allenatori e realtà del nostro campionato, Roma inclusa. La posizione di Claudio Ranieri è sempre stata la medesima sin dal mese di novembre, quando il testaccino veniva annunciato dai Friedkin, anticipandone un ruolo dirigenziale confermato dallo stesso allenatore a più riprese in queste settimane e mesi.

Con una rosa di nomi accostati alla Roma con più e meno insistenza, la grande certezza di questa fase è circoscrivibile alla consapevolezza che Ranieri non vorrà sedere ancora sulla panchina giallorossa, accettata per il momento emergenziale dello scorso autunno ma rispetto alla quale ha già deciso di non voler tornare sui propri passi. Ranieri, insomma, è atteso da un operato dirigenziale, cui sta adempiente nella corrente fase di individuazione del nuovo tecnico.

Proprio rispetto a quest’ultima questione, non può in alcun modo sfuggire quanto dichiarato dall’agente FIFA Stefano Guercini a TeleRoma65. Qui, Guercini ha lanciato in ottica Roma un nome a dir poco inatteso, chiudendo in questo modo un cerchio coinvolgente anche lo stesso Conte. Ci riferiamo a Cristian Chivu, ex difensore, tra le varie, di Roma e Inter, distintosi per un grande operato in quel di Parma dopo l’esonero di Fabio Pecchia.

“Un po’di incroci ci attendono: Allegri al Milan, Conte alla Juventus e Cristian Chivu alla Roma. Per me andrà dai giallorossi, lo dico perché sta facendo bene a Parma e ha fatto bene anche all’Inter, risultando diverse volte a ridosso di sostituire Inzaghi. Il Parma gioca bene e il suo nome in ottica Roma l’ho fatto circa un mese fa. Si tratta di un mio ragionamento legato alla possibilità che la Roma ha nel costruire un nuovo progetto con un allenatore che ben conosce il calcio italiano“.