Nuovo DS e Conte: l’incontro ribalta la Juve

Nuovo DS e Conte: un incontro che già c’è stato ribalta anche la Juventus. Ecco cosa sta succedendo. Il ritorno di fiamma è clamoroso

La corsa è aperta, apertissima. Con un ritorno di fiamma clamoroso che potrebbe ribaltare, nuovamente, le carte in tavola. Un direttore sportivo, lo sappiamo, è una figura importante, di fondamentale importanza all’interno di un club. Una figura che sì, può cambiare decisamente tutto. Perché con le sue idee può indirizzare la stagione, soprattutto nella scelta del nuovo allenatore.

Ed è una figura, questa, che serve assolutamente al Milan. E in queste ore, nonostante sembrasse un mesetto fa una situazione chiusa, avrebbe rivisto Fabio Paratici. Viene raccontato da calciomercato.com di una videochiamata tra Gerry Cardinale, proprietario dei rossoneri, e appunto l’ex direttore sportivo della Juventus che era stato “silurato” praticamente diverse settimane addietro dopo una stretta di mano che era già stata fatta. Qualcosa è successo, ma non sappiamo che cosa, ma il Milan sarebbe pronto a fare marcia indietro, capendo forse che il profilo di Paratici sia il migliore per tornare a competere ai massimi livelli.

Nuovo DS e Conte: ecco il sogno di Paratici

Se questo incontro – c'è chi scrive che ci sia stato, in riva al lago di Como, addirittura un faccia a faccia tra le parti – dovesse realmente portare

Il casting per il nuovo direttore sportivo è portato avanti principalmente da Giorgio Furlani ma non esclude il contributo delle altre figure in cima alla piramide rossonera. Ed è notizia fresca, proprio delle scorse ore, di un nuovo contatto diretto tra Gerry Cardinale e Fabio Paratici. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ieri pomeriggio il patron di RedBird ha avuto una videochiamata con l’ex dirigente del Tottenham, nella quale ha ribadito il forte interesse oltre alla richiesta di essere aggiornato sulla sua situazione. Radio Rossonera svela di un confronto vis a vis andato in scena il lunedì di Pasquetta sul lago di Como. Segnali interessanti e che riaprono una discussione che sembrava chiusa solo un mese fa.