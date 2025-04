Osimhen all’Inter coi soldi di Thuram: Juventus travolta

Osimhen all’Inter grazie ai soldi di Thuram: lo scenario di calciomercato ha del clamoroso e tramortisce anche la stessa Juventus.

Con tante questioni ancora da definire all’interno di un campionato potenzialmente in grado di regalare non poche sorprese in queste ultime quattro giornate, sono tante le società e le dirigenze alle prese con valutazioni e ponderazioni in vista del futuro a stretto giro, relative ad aspetti pressoché noti ai più. Nello specifico, c’è una certa attesa per quel valzer di panchine destinato a riguardare anche la stessa Roma e una rosa di squadre che, anche a distanza di poco tempo, si troveranno con ogni probabilità di fronte a cambiamenti ulteriori da questo punto di vista.

Esempi pressoché emblematici riguardano anche Juventus e Milan, con l’attuale squadra di Tudor alle prese con la lotta Champions League e quella di Conceicao attesa da un rush finale durante il quale, oltre al centrare un piazzamento europeo in campionato, provare ad alzare il secondo trofeo di questi mesi, dopo la vittoria in Supercoppa a inizio 2025. Intanto, in una fase delicata e che potrebbe costare uno scudetto fino a qualche tempo fa quasi scontato per l’Inter, emergono notizie clamorose circa uno scenario di calciomercato riguardante la squadra di Inzaghi, oltre che la stessa Juventus.

Osimhen al posto di Thuram, scenario clamoroso in casa Inter: le ultime

Come noto, i bianconeri andranno incontro a importanti cambiamenti durante il trimestre estivo, contraddistinto non solo dalle decisioni definitive di Giuntoli e colleghi su Igor Tudor, ma anche su quella rosa di novità da apportare tra le fila di una squadra costruita con ben altri presupposti e aspettative lo scorso anno.

Tra le varie, una delle situazioni destinate ad attirare le attenzioni principali riguarda quella relativa al centravanti, con la posizione di Vlahovic ormai oscillante e con un insieme di nomi che, in quel di Torino, continua a far spiccare quella non più suggestione di Victor Osimhen. A pochi mesi dalla scadenza del prestito al Galatasaray e dall’entrata ufficiale nel suo ultimo contratto con il Napoli, cui resta legato solamente da un punto di vista burocratico, le voci sulla Vecchia Signora si erano infittire, insieme a quelle di una Premier sempre attenta su di lui.

Stando a quanto riferito da Controcalcio, però, l’evoluzione del futuro del nigeriano potrebbe essere clamorosa e intrecciarsi con la posizione di Marcus Thuram. Il centravanti dell’Inter, alle prese con una stagione importante ma non sempre continuativa sul piano fisico e di rendimento, potrebbe essere considerato da Marotta e adepti tra i potenziali partenti. Uno dei nomi valutati per ovviare ad una sua possibile sortita risulta, appunto, proprio quello di Victor Osimhen.