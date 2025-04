Pagato più di Conte e Inzaghi: offerta choc a Ranieri

Nuovo allenatore Roma, offerta choc a Ranieri: il tecnico più pagato dell’Inter Serie A. La risposta è già arrivata

Mollerà alla fine della stagione. Non c’è nessuna possibilità di tornare indietro. Claudio Ranieri ha detto basta. Lo ha ribadito in molte occasioni. Aveva detto basta alla fine della passata stagione, specificando però che solamente Roma o Cagliari avrebbero potuto fargli cambiare idea. I giallorossi sono arrivati in un momento complicato e lui, dall’alto della sua esperienza, ha rimesso le cose a posto portando la squadra a giocarsi nel finale di questa stagione anche un piazzamento nella prossima Champions League.

Vedendo l’andazzo, e come riportato in esclusiva da calciomercato.it, i Friedkin hanno provato a tentarlo. Ma quando hanno capito che non ci sarebbe stata nessuna possibilità di una marcia indietro, gli hanno chiesto di rimanere. Il suo ruolo sarà dentro al club, sappiamo anche questo, ma la proprietà americana avrebbe voluto continuare con lui in panchina. E secondo il sito citato prima, gli avrebbero messo sul piatto un’offerta clamorosa per farlo tentennare.

Friedkin: offerta choc a Ranieri

Un’offerta economica che avrebbe fatto diventare Claudio Ranieri il tecnico più pagato della Serie A. Un contratto faraonica per un allenatore dentro Trigoria. Ma questo non ha fatto cambiare idea in nessun modo all’uomo di Testaccio che vuole staccare la spina e godersi la sua famiglia. Non mollerà la Roma, ma non dovrà essere tutte le mattina a Trigoria a dirigere le operazioni e avrà molto più tempo per quelli che sono gli affetti familiari, sacrificati da un’intesa attività lavorativa che lo hanno portato a molteplici trionfi.

Insomma, in poche parole, se qualcuno ancora sperava in una parte assai profonda del proprio cuore di vedere ancora Ranieri in panchina, dovrà definitivamente mettersi l’anima in pace. Una dimostrazione se mai ce ne fosse ancora bisogno che non si tratta di soldi, ma solo di voglia di vivere una vita normale. E noi crediamo che Ranieri se la meriti tutta.