Pogba e De Bruyne insieme in rossonero: contratto già firmato

Emergono novità di rilievo in merito al futuro di due dei profili più chiacchierati delle ultime settimane. Ecco le ultime

“Il calcio è strano Beppe…”, queste le parole usate più volte da Fabio Caressa per commentare avvenimenti inaspettati e spettacolari avvenuti sul rettangolo verde… Un commento che, oltre a ciò che avviene sul manto erboso, può applicarsi anche a tutto ciò che concerne l’aspetto gestionale dello sport più seguito al mondo.

Si tratta infatti di un business capace di spostare miliardi di capitale, le cui dinamiche economiche sono influenzate quasi esclusivamente da fattori squisitamente umani, come l’amore di un popolo per un calciatore, gli affari personali di un giocatore che poi si ripercuotono sul rendimento e così via… Non è infatti raro che operazioni di una certa rilevanza si rivelino fallimentari nel lungo termine solo e soltanto per via di dinamiche apparentemente estranee al calcio, come affari di cuore, di famiglia o incidenti di percorso non preventivati.

Insomma… ancora più di quanto non stia dimostrando di essere la borsa nelle ultime settimane, il calcio è un business volatile, costruito su società che scommettono sulla professionalità e la costanza di ventenni (alle volte trentenni) multimilionari. Ne sa qualcosa la Juventus, i cui tentativi di applicare una disciplina ferrea ai propri calciatori per attenuare i fattori di rischio sono più volte falliti.

Basti pensare al caso Pogba, divenuto noto in tutto il mondo per via dello scandalo relativo alle tracce di doping riscontrate nel francese alla fine del 2023, che gli impedirono di tornare a incidere con la maglia bianconera. Ora, dopo la riduzione della pena, e dunque della squalifica, il 32enne francese si ritrova disponibile e svincolato, il che significa che dalla prossima stagione potrà tornare sul rettangolo verde a deliziare tifosi e appassionati con la sua straripante qualità.

Pogba e De Bruyne insieme al DC United: le ultime

In alcuni magici momenti il talento di Paul Pogba è apparso al mondo intero come uno dei più cristallini e spettacolari che il mondo del calcio professionistico abbia avuto il piacere di ospitare e, adesso, in molti attendono con ansia l’attimo in cui il francese classe 1993 potrà tornare ad accarezzare il pallone in mondovisione.

Stiamo parlando di un calciatore che, nelle sue stagioni più felici, assomigliava paurosamente al prototipo del centrocampista perfetto, capace sia di imporsi con un fisico statuario, che di danzare elegantemente tra gli avversari per via di una qualità palla al piede esclusiva di un ristrettissimo club di icone della storia del calcio.

Nelle ultime settimane sono state numerose e rumorose le speculazioni in merito al futuro del centrocampista francese, avvicinato più volte a club del Vecchio Continente, ma anche d’oltreoceano. Quest’ultima prospettiva, secondo quanto riportato da The Athletic, sarebbe particolarmente credibile, dato che per l’MLS il DC United di Washington godrebbe di un diritto di prelazione nei confronti del fuoriclasse francese.

La squadra della capitale avrebbe in programma una serie di colpi importanti per tornare nella parte alta della classifica e, tra questi, insieme a Pogba, spicca anche il fenomeno Kevin De Bruyne. Il belga è attualmente in uscita dal Manchester City e, per i rossoneri del DC United, l’idea di assemblare un centrocampo formato da due dei centrocampisti più creativi, tecnici ed efficaci della storia del calcio inizia a divenire plausibile.