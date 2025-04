Addio Juve, ha scelto la Roma: arriva assieme al nuovo allenatore

Bomba di mercato e nuovo intreccio Roma-Juventus: sta succedendo di tutto. Così mettono nero su bianco

Chi sarà il nuovo allenatore della Roma? Domanda non banale alla quale, almeno per il momento, è ancora prematuro dare una risposta. Quello che è certo – come ammesso dallo stesso Claudio Ranieri in più di una circostanza – è che i giallorossi cambieranno guida tecnica benché i Friedkin abbiano mosso passi concreti per convincere il tecnico testaccino a prolungare la sua sfavillante esperienza in giallorosso.

L’alveo delle certezze granitiche, però, si esaurisce qui. Interpellato sull’argomento in tempi non sospetti, Ghisolfi ha rivelato che la scelta definitiva è attesa ormai a stretto giro di posta. Ipotizzare il profilo individuato dai Friedkin come l’erede naturale di Sir Claudio, però, è operazione molto molto complessa. Le idee di sicuro non mancano anche se, almeno fino a questo momento, le varie strade tracciate non hanno diradato i dubbi. “Tutte le strade portano a Roma“: no, almeno in questo caso. Con Ancelotti ormai destinato alla panchina del Brasile, la lista si è comunque ‘scremata’. Nelle ultime ore a riprendere quota è semmai il profilo di Fabregas che, però, sembrerebbe essere orientato a restare al Como. Gasperini, Allegri, Pioli e Sarri continuano ad essere nomi assolutamente credibili, ma occhio alle sorprese.

Panchina Roma, dalla Spagna: Xavi ha indicato il primo acquisto

Chi non sembra avere particolari dubbi sul nome del nuovo allenatore della Roma è invece El Nacional. Dando seguito alle indiscrezioni circolate già nelle scorse ore, il portale catalano sta continuando a caldeggiare il possibile binomio Xavi-Roma. Mettendo in luce la disponibilità di massima che il tecnico spagnolo avrebbe dato ai primi contatti con i giallorossi, la fonte in questione va oltre.

Tra i primi nomi messi sul tavolo da Xavi qualora dovesse riuscire a trovare l’accordo con la Roma ci sarebbe infatti Andreas Christensen. Ai margini del progetto tecnico di Flick, il difensore classe ’96 ha totalizzato soltanto 26 minuti in stagione. Un bottino troppo magro per chi era considerato un baluardo dello scacchiere di Xavi. Ecco perché, a distanza di tempo, non è escluso che il binomio possa nuovamente comporsi.

Profilo giudicato intrigante dalla Roma per i costi dell’operazione e soprattutto per i margini di crescita del ragazzo, Christensen è stato accostato in tempi e in modi diversi anche alla Juventus che però per svariati motivi non ha mai affondato il colpo. Benché nell’alveo delle ipotesi, staremo a vedere se il suggestivo triangolo Xavi-Christensen-Roma potrà rimescolare le carte in tavola.