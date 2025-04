Cessione record e colpo dal Real Madrid: la Juve ha chiuso

Cessione record e colpo dal Real Madrid: la Juve ha già chiuso. Erede trovato che arriva direttamente dalla Spagna. Ecco la situazione

Tutto cambierà dentro la Juventus alla fine di questa stagione. Soprattutto se la squadra di Tudor – che sarà impegnata a Bologna e a Roma contro la Lazio nelle prossime due uscite – non riuscisse a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Al momento, dopo la vittoria contro il Monza e il successivo pari della squadra di Italiano a Udine, il quarto posto è salvo. Ma è evidente che tutti si gioca nelle prossime due settimane. Senza gli introiti della massima competizione europea il rischio di mandare tutto all’aria, dopo un’estate di folli investimenti, sarebbe clamoroso. E sarebbero anche previste delle cessioni eccellenti, oltre Vlahovic ovviamente che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e che quindi è destinato a salutare tra pochi mesi. Un altro che potrebbe dire addio – soprattutto perché c’è la Premier che spinge – è sicuramente Andrea Cambiaso. A gennaio dalle parti di Torino si è affacciato il Manchester City: un primo appuntamento per capire le intenzioni della Juve e preparare il colpo estivo. Con 50 milioni i Citizens lo potrebbero portare via.

La Juve prende dal Real Madrid l’erede di Cambiaso

E i bianconeri, di conseguenza, avrebbero bisogno di un sostituto. E il nome che circolerebbe, in queste ore, secondo le informazioni che sono state riportate dal sito spagnolo fichajes.net, è quello di Fran Garcia. L’esterno sinistro di Florentino Perez potrebbe essere ceduto in prestito, e la Juve, si legge avrebbe già iniziato i colloqui appunto per portarlo a Torino con questa formula.

L’accelerata sarebbe dietro l’angolo, anche se l’entourage del calciatore avrebbe posto una condizione: non una maglia da titolare assicurata, sono pochi i calciatori nel mondo che ce l’hanno, ma la certezza, almeno, di essere al centro del progetto e quindi di essere preso in seria considerazione ogni settimana, cosa che al Madrid, evidentemente, al momento non è così. Insomma, il primo colpo al Juve ce lo ha quasi in canna.