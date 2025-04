Pioli alla Roma: sconfitta choc, l’hanno già esonerato

Pioli alla Roma. La stagione della formazione giallorossa non è ancora terminata ma si pensa già a quella che verrà. E al nuovo tecnico.

Il popolo giallorosso è pronto a farsi sentire. Mancano quattro giornate al temine del campionato e la Roma ha un obiettivo prestigioso da inseguire.

I tifosi hanno ben compreso come questo sia il momento giusto per stare ancora più vicini alla loro squadra del cuore. Ora più che mai. Il primo appuntamento è fissato per domenica 4 maggio alle ore 18.00. Allo Stadio Olimpico arriva la Fiorentina di Raffaele Palladino. Bandiere, sciarpe e cori assordanti per sostenere i ragazzi di Claudio Ranieri. Nessun altro pensiero in testa, solo i tre punti da cogliere contro la Viola di Rocco Commisso. Nessun’altra distrazione di mercato. Nessun volo pindarico alla ricerca del tecnico che verrà. Eppure l’argomento tiene ormai banco da settimane sulla sponda giallorossa della capitale. L’addio di Claudio Ranieri è certo, come certo è il fatto che ci sia il nome di Stefano Pioli tra quelli come suo probabile sostituto.

Pioli alla Roma? Per l’ex Milan il momento non è dei migliori

Ha riportato il tricolore in casa rossonera quando nessuno se lo aspettava. Nel momento in cui ha dovuto confermare quanto di buono fatto fino ad allora Stefano Pioli si è un po’ perso. E ha perso il Milan.

Chiusa la porta rossonera si è spalancato un portone in Arabia Saudita. Nel ricchissimo campionato della Saudi Pro Ligue il 59enne tecnico di Parma si è seduto sulla prestigiosa panchina dell’Al Nassr, un prestigio derivante, più che altro, dall’avere tra le sue fila un certo Cristiano Ronaldo. Eppure una delle migliori compagini del campionato arabo ha mancato un prestigioso obiettivo. L’Al Nassr ha infatti fallito l’accesso alla finale di Champions asiatica. La vittoria ha arriso ai giapponesi del Kawasaki Frontale che hanno battuto la formazione guidata da Stefano Pioli per 3-2. Ed è stato proprio il fenomeno dell’Al Nassr, Cristiano Ronaldo, a fallire, al minuto 96, l’occasione per agguantare il pareggio. Una sconfitta che non è stata ben accolta dai tifosi arabi e che allontana il tecnico italiano dall’Arabia Saudita, dal numero 7 più famoso del mondo ed avvicinarlo, a grandi passi, verso il ritorno in Italia.

Per alcuni tifosi dell’Al Nassr, che hanno espresso il loro disappunto sui social e in particolare su X, Pioli è stato già “esonerato”. Un eventuale addio a fine stagione, reso ancora più probabile da questa sconfitta, potrebbe aumentare le percentuali di un suo arrivo alla Roma.

Occorre pazientare ancora quattro partite. Poi si saprà.