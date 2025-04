Riunione urgente Friedkin e nuovo allenatore Roma: è già a Trigoria

Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo in merito al futuro del progetto giallorosso, pronto a subire una profonda rivoluzione

Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino… questi in ordine gli impegni, o per meglio dire ostacoli, che i giallorossi di Sir Claudio dovranno affrontare da qui alla fine della stagione nel tentativo di acciuffare quella zona della qualificazione alle coppe europee che fino ad una manciata di mesi fa appariva come un’utopia complicata anche soltanto da concepire.

Ora, dopo il trionfo in trasferta con l’acciaccata corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, tra i vicoli della città eterna non vi è semplicemente la soddisfazione di aver evitato una stagione umiliante o di poter lottare concretamente per uno dei primi sei posti della classifica, ma si è persino rinvigorita quella fervente speranza di concludere tra le prime quattro, il che ribalterebbe clamorosamente le aspettative per la prossima annata.

Intanto, a prescindere dallo svolgimento delle ultime giornate, la sensazione tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini è che, oltre ad un ondata di calore estremo, l’estate in arrivo porterà anche e soprattutto l’ennesima rivoluzione giallorossa. Questa volta, tuttavia, ci sarà l’uscente Sir Claudio a supervisionare la metamorfosi che investirà Trigoria e, nelle ultime ore, sono emerse novità in merito allo svolgimento di tale ristrutturazione.

Nuovo allenatore e nuovo stadio: lo stato maggiore dei Friedkin è a Trigoria

Nel calcio contemporaneo appare oramai essenziale conoscere le velleità tecnico-tattiche di colui a cui verrà affidata una squadra prima di muoversi sul mercato per plasmarla, poiché ogni pedina dello scacchiere, specie per i tecnici più esigenti sul piano tattico, deve risultare compatibile con l’impianto desiderato dall’allenatore.

Per i giallorossi sarà dunque necessario comprendere al più presto il nome del successore di Sir Claudio Ranieri, così da giungere all’apertura del mercato con le idee chiare sulle mosse da compiere, tanto in entrata, quanto in uscita.

In tal senso risulta piuttosto significativo l’approdo dello stato maggiore del Gruppo Friedkin al centro sportivo Fulvio Bernardini, riportato da Riccardo Angelini a Manà Man Sport Roma.

Al quartier generale dei giallorossi è infatti in corso un incontro tra le principali figure legate al gruppo Friedkin, come Ana Dunkel, Chief Financial Officer del Friedkin Group, Eric Williamson, vicepresidente del Business Development dell’agglomerato economiche che fa capo alla proprietà romanista. Un raggruppamento di forze che sembrerebbe volto a una svolta definitiva su diversi temi, tra i quali spiccano naturalmente quello relativo allo stadio e, soprattutto, al prossimo mister giallorosso.