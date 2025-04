Roma e Milan, l’affare si fa subito: il nazionale azzurro cambia maglia

Roma e Milan si contendono un colpo importante sul mercato: un nazionale azzurro è pronto a cambiare maglia a giugno ed è partita la corsa all’acquisto

Giallorossi e rossoneri devono per forza individuare un paio di giocatori per rinforzare i ruoli scoperti e su uno collimano le esigenze. Luciano Spalletti lo ha inserito nella lista dei suoi convocati negli scorsi mesi e l’attuale esperienza non si è chiusa nel migliore dei modi.

Se c’è un ruolo in cui mancano alternative di livello è il centrale difensivo. In giro per l’Europa non ci sono moltissimi profili top e chi li ha se li tiene stretti. Basti vedere il caso Van Dijk a Liverpool, dove nonostante l’età e la fine di un ciclo, alla fine hanno deciso di rinnovargli il contratto per lasciarlo ancora nel cuore di Anfield. In Serie A il discorso è ancor più amplificato e se andiamo a vedere tutte le big hanno bisogno di un rinforzo in terza linea. L’Inter deve svecchiare il reparto, la Juventus recupererà Bremer ma probabilmente cerca un innesto di altrettanta qualità, il Milan perderà Tomori e deve individuare un leader. Nelle stesse condizioni si trova anche la Roma che oltre a non avere numericamente tutte le alternative per la difesa a tre, saluterà a giugno Mats Hummels, destinato a lasciare il calcio giocato.

Anche Hermoso non tornerà alla base (probabile riscatto del Leverkusen) e lo stesso Kumbulla verrà venduto per fare cassa, dopo la buona stagione con l’Espanyol. Di profili a buon mercato non ce ne sono granché ma uno che potrebbe fare al caso di rossoneri e giallorossi milita in Premier League.

La Roma sfida il Milan per Caleb Okoli: l’ex Atalanta lascerà il Leicester in estate

La stagione di Caleb Okoli con il Leicester non è andata nel migliore dei modi e alla fine è arrivata la retrocessione in Championship, anche con diverse gare di anticipo. Appena 18 punti conquistati e penultimo posto, giusto sopra il Southampton di Juric. Okoli ha giocato in totale 18 partite, finendo spesso in panchina e non trovando mai una piena continuità. Le Foxes lo avevano acquistato la scorsa estate dall’Atalanta (dopo aver giocato in prestito a Frosinone) pagandolo la bellezza di 14 milioni di euro.

Ora il club inglese vorrebbe lasciarlo andare e la sua priorità sarebbe quella di tornare in Italia. L’insider di mercato Ekrem Konur riporta di un interessamento nei suoi confronti di Milan, Roma e anche Bologna, praticamente confermando un’indiscrezione già lanciata da noi parecchie settimane fa (leggi qui). Vedremo chi sarà il più rapido a chiudere la trattativa e chi riuscirà a convincere anche il ragazzo classe 2001, che presenta ancora molti margini di miglioramento.