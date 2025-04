Via libera Ancelotti: incontro nella capitale

Via libera Ancelotti e incontro nella Capitale, ecco le ultime sul tecnico del Real Madrid in queste ore bollenti per il futuro allenatore della Roma.

Una delle questioni più calde e importanti da ormai diversi mesi a questa parte in casa Roma sta riguardando l’individuazione del nuovo allenatore, alla luce dell’ormai chiara quanto lucidamente ponderata posizione di Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso, autore di una vera e propria impresa fino a questo momento e che ha consegnato un’inattesa possibilità di giocarsi un posto in Champions League nelle ultime quattro giornate di campionato, ha deciso di voler passare a vita dirigenziale, declinando qualsivoglia opportunità di permanenza in panchina.

Le mansioni da giacca e cravatta sono state, in realtà, adempiute già in questi mesi, durante i quali sir Claudio si è distinto per un grandissimo impatto anche sul piano comunicativo, con lucidità, attenzione e onestà nel commentare le prestazioni della squadra e il delicato momento vissuto sia sul campo che ai piani alti di Trigoria. Qui, sul fronte apertissimo legato al tecnico cui affidare l’eredità dello stesso Ranieri, i dossier restano apertissimi e permettono di registrare una pluralità di nomi e suggestioni, in piena coerenza con quell’attesa che aveva preceduto il sorprendente annuncio di José Mourinho nell’ormai non più vicinissimo 2021.

Dal fresco quanto sorprendente nome di Chivu a quelli di Pioli e Allegri, passando per suggestioni più stantie ma non ancora tramontate del tutto come Sarri, Gasperini o Mancini. In questa lista, poi, da non poco tempo è annoverato anche lo stesso Carlo Ancelotti, ormai destinato a lasciare il Real Madrid al termine di una stagione che lo ha visto uscire anzitempo anche dalla Champions League, salutata con anticipo nei quarti di finale con l’Arsenal.

Ancelotti, incontro con Florentino Perez a Madrid: serve il via libera

Ancelotti, in casa Roma, rappresenterebbe un nome potenzialmente ideale, altisonante quanto preparato e in grado di far scaldare l’ambiente. Al netto delle discussioni che potrebbero nascere circa le condizioni da rispettare affinché un mister del suo calibro possa tornare e fare bene in una piazza come quella giallorossa, le ultime ore hanno restituito notizia ben chiare circa i possibili snodi del futuro dell’ex Napoli, Milan o Bayern Monaco, tra le varie.

Accostato da tempo alla Nazionale brasiliana, su Ancelotti si sono abbattute anche voci sempre più insistenti circa persuasioni milionarie da parte dell’Arabia Saudita. A generare lo stallo, nello specifico, sarebbe stato, però, soprattutto la divergenza di vedute tra Florentino Perez e lo stesso tecnico italiano, contrattualmente legato ai Blancos fino al 2026 e la cui trattativa con il Brasile avrebbe portato il numero uno del Real Madrid a irrigidirsi sulla volontà di non riconoscergli i 25 milioni di euro per liberarlo.

Ancelotti, dal proprio canto, non intende rinunciare a questa cifra, come si legge anche sulle colonne brasiliane di ESPN. Da questa situazione, dunque, sarebbe derivato lo stallo verificatosi in queste ore, con la fonte di RMC Sport Mercato Foot che evidenzia come in questa fase si sarebbe tenuto un incontro in quel di Madrid proprio tra l’ancora allenatore del Real Madrid e il Presidente. L’obiettivo resta trovare una quadra per porre fine ad una situazione che, tra le tante incertezze, testimonia come il rapporto tra le parti sia ormai destinato a concludersi.